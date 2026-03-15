Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Idaho men face tough task with No. 2-seed Houston in opener | Know your pod

Houston guard Emanuel Sharp proved a handful for Gonzaga last season in the NCAA Sweet 16. (Tyler Tjomsland/The Spokesman-Review)

(7) Saint Mary’s

From: Moraga, Calif.

Coach: Randy Bennett (25 seasons)

Conference: WCC

Bid: At-large (27-5)

NCAA Tournament record: 8-14, 14 years

Last in: 2025; Last 10: 4-9

Scoring: Team 78.2, 64.6 allowed; F Paulius Murauskas 18.8, G Mikey Lewis 14.2, G Joshua Dent 13, F Andrew McKeever 8.4.

Rebounds: Team 40.3; McKeever 9.2, Murauskus 7.7, F Dillan Shaw 5.3.

Assists/turnovers: Team 15.5/10.8; Dent 5.7/2.2.

3-pointers: Team .389; Lewis 67, Dent 57, Shaw 50.

(10) Texas A&M

From: College Station, Texas

Coach: Bucky McMillan (1 season)

Conference: SEC

Bid: At-large (21-11)

NCAA Tournament record: 15-18, 17 appearances

Last in: 2025; Last 10: 6-5

Scoring: Team ppg 87.7, 79.6 ppg allowed; F Rashaun Agee 14.7, G Rylan Griffin 11.6, G Marcus Hill 10.9, G Rubén Dominguez 10.3.

Rebounds: Team 37.7; Agee 8.9, F Mackenzie Mgbako 4.9, Hill 3.2, F Zach Clemence 3.2.

Assists/turnovers: Team 18.1/10.8; G Jacari Lane 3.2/1.0.

3-pointers: Team .362; Dominguez 82.

(15) Idaho

From: Moscow, Idaho

Coach: Alex Pribble (3 seasons)

Conference: Big Sky

Big: Champion (21-14)

NCAA Tournament record: 1-4, 4 years

Last in: 1990; Last 10: 0-0

Scoring: Team 78.7 ppg, 72.6 ppg allowed; F Jackson Rasmussen 13.9; G Kolton Mitchell 13.7; G Biko Johnson 12.4; G Isaiah Brickner 12.1.

Rebounds: Team 37.4; C Brody Rowbury 5.2, Rasmussen 4.7, G Jack Payne 4.2.

Assists/turnovers: Team 12.5/10.6; Mitchell 3.9/1.7.

3-pointers: Team .356; Mitchell 70, Johnson 59, Brickner 46.

(2) Houston

From: Houston

Coach: Kelvin Sampson (12 seasons)

Conference: Big 12

Bid: At-large (28-6)

NCAA Tournament record: 45-31, 26 years

Last in: 2025; Last 10: 19-7

Scoring: Team 77.1 ppg, 62.9 ppg allowed; G Kingston Flemings 16.4, G Emanuel Sharp 15.3, G Milos Uzan 11.1, F/C Chris Cenac Jr. 9.5.

Rebounds: Team 36.6; Cenac Jr. 7.6, F Joseph Tugler 5.7, Flemings 3.9.

Assists/turnovers: Team 14.7/8.5; Flemings 5.3/1.9.

3-pointers: Team .349; Sharp 89.