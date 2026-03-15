Idaho men face tough task with No. 2-seed Houston in opener | Know your pod
(7) Saint Mary’s
From: Moraga, Calif.
Coach: Randy Bennett (25 seasons)
Conference: WCC
Bid: At-large (27-5)
NCAA Tournament record: 8-14, 14 years
Last in: 2025; Last 10: 4-9
Scoring: Team 78.2, 64.6 allowed; F Paulius Murauskas 18.8, G Mikey Lewis 14.2, G Joshua Dent 13, F Andrew McKeever 8.4.
Rebounds: Team 40.3; McKeever 9.2, Murauskus 7.7, F Dillan Shaw 5.3.
Assists/turnovers: Team 15.5/10.8; Dent 5.7/2.2.
3-pointers: Team .389; Lewis 67, Dent 57, Shaw 50.
(10) Texas A&M
From: College Station, Texas
Coach: Bucky McMillan (1 season)
Conference: SEC
Bid: At-large (21-11)
NCAA Tournament record: 15-18, 17 appearances
Last in: 2025; Last 10: 6-5
Scoring: Team ppg 87.7, 79.6 ppg allowed; F Rashaun Agee 14.7, G Rylan Griffin 11.6, G Marcus Hill 10.9, G Rubén Dominguez 10.3.
Rebounds: Team 37.7; Agee 8.9, F Mackenzie Mgbako 4.9, Hill 3.2, F Zach Clemence 3.2.
Assists/turnovers: Team 18.1/10.8; G Jacari Lane 3.2/1.0.
3-pointers: Team .362; Dominguez 82.
(15) Idaho
From: Moscow, Idaho
Coach: Alex Pribble (3 seasons)
Conference: Big Sky
Big: Champion (21-14)
NCAA Tournament record: 1-4, 4 years
Last in: 1990; Last 10: 0-0
Scoring: Team 78.7 ppg, 72.6 ppg allowed; F Jackson Rasmussen 13.9; G Kolton Mitchell 13.7; G Biko Johnson 12.4; G Isaiah Brickner 12.1.
Rebounds: Team 37.4; C Brody Rowbury 5.2, Rasmussen 4.7, G Jack Payne 4.2.
Assists/turnovers: Team 12.5/10.6; Mitchell 3.9/1.7.
3-pointers: Team .356; Mitchell 70, Johnson 59, Brickner 46.
(2) Houston
From: Houston
Coach: Kelvin Sampson (12 seasons)
Conference: Big 12
Bid: At-large (28-6)
NCAA Tournament record: 45-31, 26 years
Last in: 2025; Last 10: 19-7
Scoring: Team 77.1 ppg, 62.9 ppg allowed; G Kingston Flemings 16.4, G Emanuel Sharp 15.3, G Milos Uzan 11.1, F/C Chris Cenac Jr. 9.5.
Rebounds: Team 36.6; Cenac Jr. 7.6, F Joseph Tugler 5.7, Flemings 3.9.
Assists/turnovers: Team 14.7/8.5; Flemings 5.3/1.9.
3-pointers: Team .349; Sharp 89.