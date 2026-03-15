Idaho to face high-scoring Oklahoma team in first round | Know your pod
(4) Oklahoma
From: Norman, Oklahoma
Coach: Jennie Baranczyk, fifth season
Conference: SEC
Bid: At-large (24-7)
NCAA Tournament record: 38-25, 25 appearances
Last in: 2025
Last 10: 5-5
Scoring: Team 86.7 ppg, 68.1 ppg allowed; G Aaliyah Chavez 18.4 ppg; C Raegan Beers 15.7 ppg; F Sahara Williams 12.5 ppg; G Payton Verhulst 11.9 ppg.
Rebounds: Team 48.6; Beers 10.4; Williams 7.9.
Assists/turnovers: Team 20.0/16.3; Chavez 4.2/3.1.
3-pointers: Team .292; Chavez 77; Verhulst 45; G Zya Vann 35.
(13) Idaho
From: Moscow, Idaho
Coach: Arthur Moreira, second season
Conference: Big Sky
Bid: Champion (29-5)
NCAA Tournament record: 0-4, four appearances
Last in: 2016
Last 10: N/A
Scoring: Team 77.1 ppg, 64.4 ppg allowed; G Hope Hassmann 14.2 ppg; G Kyra Gardner 12.8 ppg; F Debora dos Santos 11.3 ppg; G Ana Pinheiro 10.6 ppg.
Rebounds: Team 46.9; Dos Santos 8.4; Gardner 6.9; Pinheiro 6.0.
Assists/turnovers: Team 13.8/15.4; Hassmann 4.1/2.9.
3-pointers: Team .308; Gardner 66; Hassmann 46; G Ella Uriarte 29.
(5) Michigan State
From: East Lansing, Michigan
Coach: Robyn Fralick, third season
Conference: Big Ten
Bid: At-large (22-8)
NCAA Tournament record: 20-20, 20 appearances
Last in: 2025
Last 10: 3-7
Scoring: Team 83.0 ppg, 65.9 ppg allowed; F Grace VanSlooten 15.0 ppg; G Kennedy Blair 14.4 ppg; G Rashunda Jones 11.8 ppg; G Jalyn Brown 11.1 ppg.
Rebounds: Team 35.3; Blair 7.1; VanSlooten 6.6.
Assists/turnovers: Team 18.2/13.0; Blair 5.4/3.6.
3-pointers: Team .369; G Emma Shumate 58; Brown 28; G Amy Terrian 27.
(12) Colorado State
From: Fort Collins, Colorado
Coach: Ryun Williams, 14th season
Conference: Mountain West
Bid: Champion (27-7)
NCAA Tournament record: 5-6, six appearances
Last in: 2016
Last 10: 4-6
Scoring: Team 66.5 ppg, 54.9 ppg allowed; G Lexus Bargesser 15.2 ppg; G Brooke Carlson 11.3 ppg; G Kloe Froebe 10.7 ppg.
Rebounds: Team 36.0; Froebe 6.8; Bargesser 5.8; G Hannah Ronsiek 5.3.
Assists/turnovers: Team 11.8/10.4; Carlson 3.1/1.9.
3-pointers: Team .325; Ronsiek 59; G McKenna Murphy 48; Bargesser 37.