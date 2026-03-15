Gonzaga Women's Basketball

Lauren Whittaker, Gonzaga meet Ole Miss in first round | Know your pod

Gonzaga Bulldogs forward Lauren Whittaker (33) heads to the basket and scores on a reverse layup against Oregon State Beavers forward Lara Alonso (22) during the first half of the WCC Tournament women’s championship basketball game on Tuesday, Mar 10, 2026, at the Orleans Arena in Las Vegas, Nev. (Tyler Tjomsland/The Spokesman-Review)
From staff reports

(5) Ole Miss

From: Oxford, Miss.

Coach: Yolett McPhee-McCuin (7 seasons)

Conference: SEC

Bid: At-large (23-11)

NCAA Tournament record: 23-21, 21 years

Last in: 2025; Last 10: 5-5

Scoring: Team 75.4 ppg, 62 ppg allowed; F Cotie McMahon 19.9, F Christeen Iwuala 12.7, F Latasha Lattimore 10.9, G Sira Theinou 9.3.

Rebounds: Team 40; Iwaula 8.4, Lattimore 6.3, Thienou 5.6.

Assists/turnovers: Team 14.2/14.2; McMahon 3/2.8.

3-pointers: Team .294; G Tianna Thompson 36, McMahon 34, G/F Debreasha Powe 32, Thienou 25.

(12) Gonzaga

From: Spokane

Coach: Lisa Fortier (12 seasons)

Conference: WCC

Bid: Champion (24-9)

NCAA Tournament record: 14-15, 16 years

Last in: 2024; Last 10: 4-6

Scoring: Team 74.4 ppg, 64.5 ppg allowed; F Lauren Whittaker 19.4, G Allie Turner 14.4, G Zeryhia Aokuso 8.6, F Jaiden Haile 7.

Rebounds: Team 40.8; Whittaker 10.2, Haile 6.3, F Taylor Smith 3.8.

Assists/turnovers: Team 17/17.2; Turner 3.5/2.5.

3-pointers: Team .390; Turner 84, G Teryn Gardner 49, Whittaker 33, G Ines Bettencourt 27.

(4) Minnesota

From: Minneapolis

Coach: Dawn Plitzuweit (3 seasons)

Conference: Big Ten

Bid: At-large (22-8)

NCAA Tournament record: 12-10, 10 years

Last in: 2018; Last 10: 4-6

Scoring: Team 74.9 ppg, 57.9 ppg allowed; G Tori McKinney 13.1, G/F Grace Grocholski 12.7, G Mara Braun 11.5, C Sophie Hart 10.9.

Rebounds: Team 39.3; G Amaya Battle 7.4, Hart 6.6, Grocholski 5.

Assists/turnovers: Team 16.5/10.9; Battle 3.6/2.1.

3-pointers: Team .347; Grocholski 66, Braun 52, McKinney 30, G Makena Christian 23.

(13) Wisconsin-Green Bay

From: Green Bay, Wisc.

Coach: Kayla Karius (2 seasons)

Conference: Horizon League

Bid: Champion (25-8)

NCAA Tournament record: 6-20, 20 years

Last in: 2025; Last 10: 1-9

Scoring: Team 68.7 ppg, 58.6 ppg allowed; C/F Jenna Guyer 15.1, F/C Meghan Schultz 12.5, G Maddy Skorupski 11, F Carley Duffney 8.

Rebounds: Team 36.2; Guyer 6.3, Skorupski 5.8, Schultz 4.4.

Assists/turnovers: Team 17.3/12.9; G Kamy Peppler 4.6/2.3.

3-pointers: Team .330; Guyer 53, G/F Kristina Ouimette 39, Peppler 27, F Gracie Grzesk 25.