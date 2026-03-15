Lauren Whittaker, Gonzaga meet Ole Miss in first round | Know your pod
(5) Ole Miss
From: Oxford, Miss.
Coach: Yolett McPhee-McCuin (7 seasons)
Conference: SEC
Bid: At-large (23-11)
NCAA Tournament record: 23-21, 21 years
Last in: 2025; Last 10: 5-5
Scoring: Team 75.4 ppg, 62 ppg allowed; F Cotie McMahon 19.9, F Christeen Iwuala 12.7, F Latasha Lattimore 10.9, G Sira Theinou 9.3.
Rebounds: Team 40; Iwaula 8.4, Lattimore 6.3, Thienou 5.6.
Assists/turnovers: Team 14.2/14.2; McMahon 3/2.8.
3-pointers: Team .294; G Tianna Thompson 36, McMahon 34, G/F Debreasha Powe 32, Thienou 25.
(12) Gonzaga
From: Spokane
Coach: Lisa Fortier (12 seasons)
Conference: WCC
Bid: Champion (24-9)
NCAA Tournament record: 14-15, 16 years
Last in: 2024; Last 10: 4-6
Scoring: Team 74.4 ppg, 64.5 ppg allowed; F Lauren Whittaker 19.4, G Allie Turner 14.4, G Zeryhia Aokuso 8.6, F Jaiden Haile 7.
Rebounds: Team 40.8; Whittaker 10.2, Haile 6.3, F Taylor Smith 3.8.
Assists/turnovers: Team 17/17.2; Turner 3.5/2.5.
3-pointers: Team .390; Turner 84, G Teryn Gardner 49, Whittaker 33, G Ines Bettencourt 27.
(4) Minnesota
From: Minneapolis
Coach: Dawn Plitzuweit (3 seasons)
Conference: Big Ten
Bid: At-large (22-8)
NCAA Tournament record: 12-10, 10 years
Last in: 2018; Last 10: 4-6
Scoring: Team 74.9 ppg, 57.9 ppg allowed; G Tori McKinney 13.1, G/F Grace Grocholski 12.7, G Mara Braun 11.5, C Sophie Hart 10.9.
Rebounds: Team 39.3; G Amaya Battle 7.4, Hart 6.6, Grocholski 5.
Assists/turnovers: Team 16.5/10.9; Battle 3.6/2.1.
3-pointers: Team .347; Grocholski 66, Braun 52, McKinney 30, G Makena Christian 23.
(13) Wisconsin-Green Bay
From: Green Bay, Wisc.
Coach: Kayla Karius (2 seasons)
Conference: Horizon League
Bid: Champion (25-8)
NCAA Tournament record: 6-20, 20 years
Last in: 2025; Last 10: 1-9
Scoring: Team 68.7 ppg, 58.6 ppg allowed; C/F Jenna Guyer 15.1, F/C Meghan Schultz 12.5, G Maddy Skorupski 11, F Carley Duffney 8.
Rebounds: Team 36.2; Guyer 6.3, Skorupski 5.8, Schultz 4.4.
Assists/turnovers: Team 17.3/12.9; G Kamy Peppler 4.6/2.3.
3-pointers: Team .330; Guyer 53, G/F Kristina Ouimette 39, Peppler 27, F Gracie Grzesk 25.