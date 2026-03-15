Zags could face former league rival BYU in second round | Know your pod
(3) Gonzaga
From: Spokane
Coach: Mark Few (27 seasons)
Conference: WCC
Bid: Champion (30-3)
NCAA Tournament record: 47-27, 28 years
Last in: 2025; Last 10: 6-4
Scoring: Team 85.1 ppg, 66 ppg allowed; F Graham Ike 19.7, F Braden Huff 17.8, G Tyon Grant-Foster 11.2, G Mario Saint-Supery 8.6.
Rebounds: Team 39.9; Ike 8.2, Huff 5.6, Grant-Foster 5.0.
Assists/turnovers: Team 18.3/9.7; G Braeden Smith 3.8/1.2.
3-pointers: Team .340; Saint-Supery 46, G Adam Miller 39, G Steele Venters 36, Ike 23.
(14) Kennesaw State
From: Kennesaw, Georgia
Coach: Antoine Pettway (3 seasons)
Conference: Conference USA
Bid: Champion (21-13)
NCAA Tournament record: 0-1, 1 year
Last in: 2023; Last 10: N/A
Scoring: Team 83.4 ppg, 76.1 ppg allowed; G Simeon Cottle 20.2, G RJ Johnson 14.5, F Braedan Lue 11.1, F Frankquan Sherman 10.3.
Rebounds: Team 40.3; Sherman 8.4, Lue 5.4, F Trey Simpson 4.9.
Assists/turnovers: Team 14.3/11.9; Johnson 3.9/1.9.
3-pointers: Team .350; Simpson 58, Johnson 55, Cottle 55, G Jaden Harris 38.
(6) BYU
From: Provo, Utah.
Coach: Kevin Young (2 seasons)
Conference: Big 12
Bid: At-large (23-11)
NCAA Tournament record: 16-35, 32 years
Last in: 2025; Last 10: 3-7
Scoring: Team 83.9 ppg, 75.3 ppg allowed; W AJ Dybantsa 25.3, G Robert Wright III 18.2, G Richie Saunders 18, G Kennard Davis Jr. 8.5.
Rebounds: Team 38.3; F Keba Keita 7.3, Dybantsa 6.7, Saunders 5.8.
Assists/turnovers: Team 13.5/10.9; Wright 4.7/2.2.
3-pointers: Team .350; Saunders 64, Wright 57, Davis 52, Dybantsa 48.
(11) Texas
From: Austin, Texas
Coach: Sean Miller (1 season)
Conference: SEC
Bid: At-large (18-14)
NCAA Tournament record: 40-42, 39 years
Last in: 2025; Last 10: 5-5
Scoring: Team 83.8 ppg, 76.8 ppg allowed; G/F Dailyn Swain 17.8, C Matas Vokietaitis 15.5, G Tramon Mark 13.5, G Jordan Pope 13.3.
Rebounds: Team 37.7; Swain 7.6, Vokietaitis 6.8, F Lassina Traore 5.1.
Assists/turnovers: Team 12.3/11; Swain 3.4/2.7.
3-pointers: Team .353; Pope 75, F Camden Heide 45, Mark 42, G Simeon Wilcher 31
(11) NC State
From: Raleigh, North Carolina
Coach: Will Wade (1 season)
Conference: ACC
Bid: At-large (20-13)
NCAA Tournament record: 35-27, 29 years
Last in: 2024; Last 10: 6-4
Scoring: Team 83.7 ppg, 76.5 ppg allowed; G Paul McNeil Jr. 13.9, F Ven-Allen Lubin 13.9, G Quadir Copeland 13.9, F Darrion Williams 13.8.
Rebounds: Team 34.5; Lubin 7.2, Williams 4.6, McNeil 3.6.
Assists/turnovers: Team 15.6/9.2; Copeland 6.6/2.8.
3-pointers: Team .388; Pope 75, McNeil 102, Williams 75, G Tre Holloman 51, G Matt Able 49.