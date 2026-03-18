East Valley High School honor roll, first semester 2025-26
East Valley High School has announced its first-semester honor roll for the 2025-26 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.
12th grade
4.0: Henry Allen, Kallie Blewett, Kayden Bye, Brigid Dinnen, Titus Eggers, Olivia Gallagher, Kaylee Goll, Eleanor Good, Hannah Hays, Jackson Krogseth, Mikaela Lavasseur, Mercedes Lopez, Taryn Lynch, Jacquie Martinez Rodriguez, Teegan Martinez, Abby Moore, Gareth Nelte, Skylie Neu, Kylee Noel, Ava Payne, Noah Pickard, Beau Pratt, Sahvanna Ralston, Trinidie Roybal, Italia Salina, Ella Shammo, Michael Surprise, Ruvim Svirgun, Cloey Taylor, Marcine Thomas, Abigail Trudel, Aidan Tuttle, Jocelyn Weger, Valentin Westerlund-Floyd
3.4–3.9: Jonathan Arroyo, Payton Baugh, Chloe Bennett, Jenna Bradley, Grayson Chissus, Mason Comstock, Edwin Contreras, Karma Cook, Abigail Dach, Kamea Davis, Natasha Demko, Alexander Dietterle, Evelyn Dollard, Brady Flahavin, Aiden Halvorson, Jaxon Hutson, Payton Ives, Kiarra Kienholz, Riley Killarzoac, Austin Lecaire, Zoey Manley, Tori McCormick, Claire Meyer, Allison Moore, Joseph Neaves, Cian Nelson, Savannah Patten, Preston Paukstis, Camryn Petersen, Kayley Ringsbye, Aspen Seamone, Casey Stephens, Caleb Stilwell, Mason Watt, Taylor Wilkes, Ophelia Woodstock, Philip Yeromenko
11th grade
4.0: Jazztine Arcena, Ashlynn Deaton, Hazel Ebert, Bridger Enevold, Wallace Frates, Brady Hamlin, Benjamin Henry, Anna Johnston, Embree Kirby, Laura Kopicova, Brogan Larsen, Amelia Lasso, Joseph Maughan, Wyatt Medcalf, Mae Miller, Ashika Poflee, Sennah Powell, Levi Reinhardt, Jasmine Shevchenko, Ivy Sullivan, Alexis Varney, Sierra Whitmore, Gabriela Zauana
3.4–3.9: Eva Adolfson, Luna Aguirre, Maya Avalos Garcia, Maple Bellamy-Hughes, Giana Bertholic, Jayd Blize, Hailey Boyd, Mekhi Cameau, Mersaydiez Dawson-Beeman, Haylee Dennis, David Devleming, Adora Fields, Wyatt Gilman, Nellie Goggin, Trevor Grimm, Marin Harless, Maria Herraiz, Kaden Isom, Ilya Korneychuk, Jonah Lowe, Alba Martinez-Molina, Dillon Moen, Olivia Moen, Odin Oberg, Jeffrey Orellana Viera, Ryly Peterson, Alexis Pozo, Quinn Purvis, Collin Reese, Teagan Schneider, Levi Seymour, Hunter Siebers, Chelsea Sulog, Nathaniel Thornton
10th grade
4.0: Ephrata Assefa, Elena Daniels, Isabella Eleazar, Timothy Kushnerchuk, Charlotte Payne, Emily Rocha, Thomas Scott, Brice Shammo, Russell Smyly, Gregory Sorge, Emilee Surprise, Peyton Wichman
3.4-3.9: Loralie Adolfson, Aurora Beal, Brooke Boykin, Brenna Bragdon, Skyler Carrillo, Lillian Darden, Wayde Demello, Seth Erickson, Urijah Erzen, Carleigh Fackenthall, Brody Fain, Brooklyn Fain, Jaxon Farrell, Trenton Farrell, Iuliia Fedorova, Kyler Goll, Phillip Gorbunov, Cole Hanks, Lahna Harker, Ava Hogenhout, Evalyn Hood, Gracelynn Huenergardt, Quintin Keller, Nikolas Klenda, Addison Landoe, Connor Lemley, Esfir Likhodieieva, Katelyn Marshall, Anna Martin, Nevayeh Matthews, Dean Maughan, Travis Meredith, Tristan O’Brien, Olamijulo Owoeye, Nicole Pardo, Elianna Pearson, Austin Perekopsky,
Abigail Pukhalsky, Leah Ragan, Breton Reiha, Ava Sandall, Harrison Sheffler, Dennis Stokes, David Svirgun, Colby Swanson, Monica Villasenor, Caden Ward, Bailey Wilkes, Ashlyn Yake
Ninth grade
4.0: Bella Baran, Olivia Berg, Javier Borjas, Jordyn Christiansen, Xochi Close, Grace Cooper, Julia Cox, Jacob Curryer, Jade Green, Avayah Haney, Zoey Koffel, Eli Martin, Summer Martinez, Leslye Mejia Paredes, Kennedy Myhre, Brice Nelson, Oliver Oberg, Mariah Parrish, Quentin Petek, Ainsley Petersen, Cody Pham, Navya Poflee, Harlee Prize, Leah Reinhardt, Lauren Richards, Zane Roberts, Gianni Salina, Sage Sullivan, Zoey Taylor, Dristanta Tiwari, Mya Weger, Colin Weiler, Timothy Yashchenko
3.4-3.9: Brayden Barcai, Ashlyn Bittner, Zayda Blewett, Preston Brunett, Brooklynn Cunnington, Isabardan Dahal, Aeva Field, Adeline Hinton, Atom Knerr, Krissy Livingston, Happiness Lwakihugo, Giovani Maldonado Lopez, Wyatt Mann, Emilia Martinez, Weston Neaves, Evan Nelson, Song Nguyen, Jaime Rivera, Damian Royse, Katelyn Scharff, Jazmyn Schauman, Trent Shaffer, Jaxson Smith, Shaela Solomon, Halleanah Treannie, Isabella Wilmer, Athena Wisner