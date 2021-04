Centennial Middle Scool posts its third-term honor roll for 2020-21 school year

Centennial Middle School in the West Valley School District has announced its third-term honor roll for the 2020-21 school year. To be elligible students must achieve a minimum 3.2 GPA.

Eiighth-graders

4.0 – Nicholas Barnhart, Kenton Bell, Kaitlan Bockstruck, Andy Bui, William Busse, Zander Cates, Amelia Childers, Delaney Dobrow, Andrew Fey, Kendall Focht, Riley Gilbreth, Annaka Hansen, Riley Hayes, Chloe Hunsaker, Brennan Keyes, Natalie Lohstroh, Bryson Maidhoff, Derek Maney, Zoe McGovern, Brian McKenzie, Sutton Nordhus, Macy Osborn, Kameron Person, Henry Pierce, Carlos Rivas, Aubrey Sety, Michael Stone, Natalie Stump, Anabelle Taylor, Ally VanWeerdhuizen, Shyanne Weston, Ethan Williams and Lindsey Wilson.

3.2 and above – Hana Bissonette, Treyson Bohr, Sean Cashmere, Ashlyn Chase, Max Clocherty, Gabriel Collins, Benjamin Currie, Briauna Dubois, Reilly Evans, Noah Gadd, Alejandro Garza, Riley Gower, Trista Grant, Kyli Green, Aiden Harris, Cooper Henkle, Karissa Hill, Ethan Holden, Hunter Holdway, Eva Irish, Mason Koestner, Conner Kunz, Alexis Lennon, Ethan Little, Chiaxee Lor, Joslynn Mattson, Dannika O’Neal, Jesse Parkins, Ava Petersen, Bobby Raiford III, Jayden Reese, Shealee Richardson, Karlee Roderick, Serenity Seaman, Kaya Seyhanli, Teagan Smith, Nathan Soss, Brandon Spunich, Noah Sutherland, Lance Turner, Elaina Warren, Caydence Watson, Colt White, Abigail Williams, Noah Wright, Sydney Wysocki, Kearnen Yeager and Jeremy Yeremkin.

Seventh-graders

4.0 – Quincy Andrews, Ivy Barsness, Claire Busse, Hayden Carr, Mylie Caufield, Melia Cerenzia, Hailey Colyar, Monroe Cummins, Kylee Deremer, Ava Ellis, Kinley Fish, Cassie Kappen, Autzen Kearsley, Makila Lacer, Parisa Reynolds, Breck Simmons, Michael Votava and Channing Wu.

3.2 and above – Elijah Bentley, Blayne Bishop, Erik Borg, Dayton Boudreaux-Johnson, Alexander Buck, Jaxon Buckner, Avah Cheroke, Isabelle Collins, Ethan Cox, Lauren English, Dekker Frost, Haiden Gohl, Ruby Greiner, Landon Gustafson, Logan Hackett, Madison Holzer, Brooklyn Ingram, Aydan Jorgensen, Haylee Kelly, Adam Knapp, Logan Leeson, Terence Lin, Lynette Lopachuk, Azalea Loveday, Alana Lulgjuraj, Hailey MacKay, Lauren Matthew, Shawn McManigal, Cooper McQuitty, Vincent Moliterno, Joseph Mortensen, Angelo Olson, Teenah Pedigo, Kaden Quenzer, Elijah Shackleford, Kyia Silva, Isabel Slack, Wyatt Stern, Azrael Walker, Cameron Wendell, Alexis Wolfe and Tianchun Zhao.

Sixth-graders

4.0 – Emanuel Baker, Arfan Bitar, Ethan Campos, Connor Dunfield, Conner Eylar, Kylyn Fluno, Kylie Froelich, Mason Gray, Madison Lara, Aviana Marek, Dessie McAdams, Maxwell McAdams, Mollie Mourin, Pearl Muszynski, Bailey Romero, Isaac Salazar, Leighton Smith, Makayla Taylor, Esmund Weber, Brielle White and Baeleigh Whitlow.

3.2 and above – Campbell Ball, Penelope Belko, Miles Bentley, Jacquelyn Bohr, Jace Carson, Elijah Cavanaugh, Cyrus Cone, Hailey Coontz, Chance DeHaro, Landen Ehlenbach, Lindsey English, Oliver Forster, Riley Fossi, Adrian Gil, Arturo Gil, Davis Gochenour, Ansley Gower, Lily Green, Piper Hancock, Aidan Hannawalt, Andrew Huber, Mason Jassoy, Isabella Killinger, Hannah Lantgios, Jackie Law, Brody Lutrick, Madilyn Martin, Isaiah Martinek, Evan McKenzie, Isela Morfin, Rylee Pedersen, Judah Pipkin, Kye Portlock, Sidney Quenzer, Ayden Rodgers, Emily Rudd, Teo Sanchez, Ryder Saville, Winston Schroder, Anna Shcherbinin, Rylan Sheehan, Elora Smith, Avery Spunich, Rory Stocking, Landen Stolz, Chance Stravens, Francis Sutherland, Rihya Tate-Jones, Emma VanWeerdhuizen and Freya White.