Horizon Middle School names students to first-quarter honor roll in 2021-22 school year

Horizon Middle School in the Central Valley School District in Spokane Valley has announced its first-quarter honor roll for the 2021-22 school year. To make the honor roll, students must achieve a grade point average of 3.25 and above. Eligible students are listed alphabetically by grade and GPA.

Eighth-graders

4.0 – Ashlyn Aaron, Gavin Ahumada, Jaxson Bisquera, Wyatt Broach, Grayson Chissus, Kai Coursey, Faith Cunningham, Halle Del Mese, Makynna Duricic, Isabelle Erickson, Nathan Gadd, Jaq Grove, Mckenzie Handran, Lilly Heaton, Alexis Heinen, Deacon Hoopes, Ava Hubble, Victor Jones, Katelyn Jundt, Emmett Kopczynski, Quinn Lipke, Addison Mercer, Liam Parnell, Lillie Puckett, Kyla Roberts, Benjamin Sartell, Hudson Schulz, Ella Silvey, Mackenzie Stewart, Grady Stinson, Emily Waters, Hayden Wheeler, Keira Wilkinson, Anna Woolley, Kailan Wright and Riley Yates.

3.25 and above – Chloe Ahumada, Aidan Allan, Gianna Bianco, Ashlei Brady, Hunter Branning, Jack Conrad, Korbin Crenshaw, Milo Davis, Milo Daykin, Garret DePew, Kellen Deyarmin, Ashlynn Dill, Karter Downie, Isabella Ferris, Elijah Fischer, Jamilyn Foley, Marley Francis, Claire Fulkerson, Bailey Gatchalian, Angelina Gingras-Voss, Carter Gregerson, Izabella Griffey, Raeann Grogan, Annabelle Grossman, Jacob Haiar, Eliza Hall, Micah Hansen, Susanna Javier, Aubrianna Johnson, Andrew Jones, Cael Jordan, Suzanna Joy, Kaydyne Justice, Audrey Kannapien, Jamyson Keating-Allen, Alaina Kudrna, Owen Langhans, Jaxon Lefler, Owen Marshall, Silas Merino, Jonah Michlig, Devonte Moody, Lincoln Murray, Berkley Noble, Cooper Olmstead-Abrams, Payden Olmstead-Abrams, McCall Perrin, Aubrielle Prunty, Jaelynn Qualley, Abigail Randall, Clara Ray, Saige Roberts, Elena Rojas, Audrey Russell, Isabelle Sater, Aiden Sautter, Robert Shepard, Jordan Sitts, Charles Skidmore, Finnegan Smart, Dominic Smeby, Sheilagh Smith, Savannah Soule, Jaron Tenney, Shane Tibbetts, Brant Trautman, Luke Trefry, Micah Ullman, Noah Warner, Ezekiel Wilburn, Keira Wilburn, Taylor Williamson, Steven Wissink, Amya Young and Megan Zapalac.

Seventh-graders

4.0 – Sophia Allman, Loghan Bake, Elizabeth Beadle, Brett Bixby, Gracyn Bruszer, Izabella Cassie, Calli Cohelan, Addison Cox, Gabriel Damiano, Bailey Dickson, Jason Francek, Jane Frank, Keely Handran, Tyler Heal, Malia Hemenway, Alexa Henderson, Cameron Johnson, Drew Johnson, Ella Jorgensen, Emerson Lippoldt, Taryn Lish, Duncan MacArthur, Azmi Mawas, Samuel McConnell, Paycee Nebel, Annalie Ormand, Chloe Reamer, Elijah Rigsby, Adrienne Russell, Grace Schneider, Eric Shumway, Brian Silbaugh, Trevor Simpson, Jayna Smitham, Devin Stavenjord, Dylan Stavenjord, Owen Thompson, Zackary Tomaso, Lincoln Turner, Cherish Veter, Mairead Wherity and Lucas Wolfrum.

3.25 and above – Ayva Abernathy, Corbin Anderson, Henry Anselmo, Tallen Archer, Cameryn Baker, Alexis Barfuss, Parisa Buckallew, Eva Caldwell, Alexander Case, Liberty Chagnon, Peyton Christensen, Wyatt Clark, Leiaauli’I Comer, Lucie Cooper, Cougar Corson, Nathan Croff, Brent Cunningham, Quentin Denney, Monae Dodson, Adrian Dryden, Tariq Ebrahimi, Elan Eva, Jack Felker, Alidy Flynn, Chelsey Frazier, Jemma Fuher, Madisyn Grieme, Lillie Hansen, Henry Hard, Keira Hendon, Tristan Hills, Cridio Hoops, Mitchell Hubbard, Bella Jackson-Fleming, Lilah Jackson-Fleming, Ella Jensen, Carson Keeney, Suubi Kramlich, Tallon Linterman, Sienna Matson, Claire McGarrigle, Connor Mealey, Amy Medley, Alexandria Melby, Lily Montiel, Sierra Myers, Lydia Nelson, Tayler Nordean, Olivia Norton, Colton O’Flynn, Carlo Ordonez-Maturino, Taysia Owens, Abigail Pardee, Jaxon Payne, Zoe Phelps, Kyler Picken, Isabelle Pooley, Zane Pospisil, Brekyn Protzeller, Neanna Reynolds-Overton, Ashley Richard, Taylor Sauseda, Turner Schelley, Brooklyn Schmidt, Nathan Schultz, Elizabeth Schwab, Abigail Seaman, Jaylene Shockman-Sewell, Amari Smith, Ava Smith, Imani Smith, Anthony Sushinskiy, William Swan, Maleah Sybil, Scout Symmes, Kylee Unger, Paisley Wilson, Peyton Wold and Cylis Wright.

Sixth-graders

4.0 – Levi Boland, Kainalu Bolo, Jason Claypool, Samuel Cohelan, Camryn Daines, Andrew Fry, Elaine Haiar, Lucy Hall, Adley Hebden, Macie Janis, Ayahna Justice, Tahnyon McDonald, Pauly Mead, Haley Moore, Ivy Oglesby, Molly Pitts, Analie Schulz, Hunter Simmons, Chyanne Soule, Eva Tenney, Luke Walters, Cooper Whitman and Elizabeth Wilkinson.

3.25 and above – Jackson Akai, Gabriel Altimore, Jude Andrews, Emme Baldwin, Carter Barfuss, Bailey Beckett, Oscar Boni, Brooke Boyd, Logan Branning, Ellie Brower, Kylan Cadman, Leah Carrillo, Quentin Cassidy, Gaige Christensen, Leah Church, Deverie Cook, Lily Cunningham, Owen Czapla, Ruby Darling, Bella Davis, Braylen Dill, Kennedi Downie, Nina Edvalson, Grant Ferrin, Juliette Ferris, Jason Foreman, Khaden Freitas, Adalynn Friedman, Ally Friedman, Kinyon Gable, Sullee Goll, Kaitlyn Goodell, Kirby Greenwood, Kenzie Griffey, Eva Hall, Brayden Hammond, Truman Hoopes, Addison Jackson, Paige Johnson, Ricker Jones, Kainen Kauffman, Lara Kenyon, Brayden Keplinger, Kieran Kinney, Gage Kinville, Carsen Knapton, Joram Kramlich, Noah Krogh, Karter Kuntz, Grace Lee, Carson Leland, Samuel Leshkevich, Elliana Lieseke, Gracelyn Lieseke, Katelyn Lloyd, Jasmine Lopez Chavez, Jadon Lykins, Grady Marshall, Paxton Marticio, Elianna Matute, Colton McArthur, Addisyn McCullough, Kailey McQuillin, Garrett Micek, Ainsley Miller, Owen Miller, Briella Mondragon, Jaeger Neils, Addison Paulus, Grant Petersen, City Picou, Maggie Porter, Sophie Puckett, Ella Quirk, Teagan Reese, Peyton Richter, Jett Ridenhour, Hannah Roberts, Nolan Roberts, Anika Roper, Blake Rumptz, McKenna Rundstrom, Jacob Sandberg, Madux Sanders, Ella Saraceno, Tyler Satran, Carson Schmitter, Loghan Schofield, Rocco Skinner, William St. John, Jersey Stevens, Leah Suncin, Joseph Swan, Liliana Vansant, Annabelle Ward, Mason Weaver, Lilee Westberry, Josslyn Westerman, Hank Wigen, Zoe Winder and Ryan Wissink.

Submitted by Horizon Middle School.