Horizon Middle School announces its second quarter honor roll for 2020-21 school year

Submitted by Horizon Middle School

Horizon Middle School in the Central Valley School District in Spokane Valley has announced its second-quarter honor roll for the 2020-21 school year. Eligible students are listed alphabetically by grade and GPA.

Eighth grade

4.0 – Jacinda Abrams-Galloway, Kailee Alteneder, Lilya Anzalone, Logan Baldwin, Jenna Brereton, Kadynce Cadman, Sophie Carbajal, Ashlyn Carver, Garret Christensen, Michael Coe, Abby Crandall, Gracie Czapla, Marien Darling, Jack Del Mese, Eleora Dossou, Zachery Emtman, Kalee Gisolo, Lucas Gisolo, Zayda Goodell, Sofia Grachev, Samya Hall, Andrew Hebden, Kiara Henderson, Desirae Herrera, Morgan Hiatt, Alexis Johnson, Noah Koenig, Benitah Kramlich, Kordell Liberty, Samuel Lyon, Addy MacArthur, Harit Mamkhuntod, Cordell McLaughlin, Emerson Nebel, Brandon Osborn, Ella Parnell, Ivo Parvanov, Abigail Priddy, Audrey Ramlal, Evelyn Richard, Isaac Rigsby, Layla Roberts, Joshua Sandberg, Kowen Sanders, Bryan Sandon, Allison Schmitter, Noelle Schultz, Eric Schwarz, Sophia Sellberg, Brooklynn Sharp, Coal Smith, Ava Sweeten, Jaden Thompson, Katrina Thompson, Lucas Tracy, Mia Wallace, Peyton Wolcott, Gavin Zehm and Kirye Zinn.

3.25 and above – Avery Allen, Halle Ames, Ariana Baker, Ashlyn Barlow, Brian Brantner, Audrey Denton, James Elliott, Cooper Fox, Alexandria Friedman, Kendall Goff, Cameryn Goff, Blake Green, Michael Hawkinson, Anna Hoekema, Adara Hooper, Dawson Humbles, Tyler Jundt, Owen Kinney, Conner Knapton, Amy Laywell, Alyssa Lester, Griffin Linterman, Ryley Lynn, Elliot McNeice, Samuel Meier, Raegan Miller, Olivia Neel, Adisson Nordean, Gunnar Olson, Nolan Orndorff, Emily Osborn, Jarimyah Owens, Serenity Palmer, Benjamin Parish, Avery Petersen, Isabella Peterson, Paul Profit, Jackson Reault, Rebecca Reeder, Benjamin Reincke, Jackson Richter, Libby Roberts, Isabella Roberts, Logan Rule, Bryson Sadowsky, Justine Sears, Samuel Skidmore, Jacob Smith, Nora Smith, Jonah Soderquist, Sawyer Soule, Hayden Stroe, Shane Swan, Griffin Symmes, Owen Tait, Samuel Thomas, Allie Tomaso, Brennan Tucker, Haven Van Heel, Joshua Vaughn, Hallie Walters, Clive Wardell, Chase Way, Fiona Wherity, Leila White, Michael Wienckoski and Lucas Zerfoss.

Seventh grade

4.0 – Chloe Ahumada, Gavin Ahumada, Aidan Allan, Jaxson Bisquera, Wyatt Broach, Jalyn Brophy, Grayson Chissus, Jack Conrad, Kai Coursey, Faith Cunningham, Halle Del Mese, Makynna Duricic, Jamilyn Foley, Jaq Grove, Mckenzie Handran, Ava Hubble, Suzanna Joy, Emmett Kopczynski, Alaina Kudrna, Addison Mercer, Duncan Morrow, Berkley Noble, Jaelynn Qualley, Abigail Randall, Clara Ray, Audrey Russell, Benjamin Sartell, Ella Silvey, Charles Skidmore, Finnegan Smart, Savannah Soule, Mackenzie Stewart, Brant Trautman, Emily Waters, Hayden Wheeler, Anna Woolley, Riley Yates

3.25 and above – Ashlyn Aaron, Julian Angel, Gianna Bianco, Nicholas Blackwood, Matthew Boden, Hunter Branning, Scarlett Burchill, Emily Carver, Kelsi Claypool, Korbin Crenshaw, Milo Daykin, Garret DePew, Kellen Deyarmin, Ashlynn Dill, Karter Downie, Isabelle Erickson, Elijah Fischer, Claire Fulkerson, Nathan Gadd, Bailey Gatchalian, Angelina Gingras-Voss, Izabella Griffey, Raeann Grogan, Annabelle Grossman, Micah Hansen, Lilly Heaton, Alexis Heinen, Deacon Hoopes, Cole Hubble, Victor Jones, Andrew Jones, Cael Jordan, Katelyn Jundt, Kaydyne Justice, Jamyson Keating-Allen, Quinn Lipke, Madeline Meredith, Samuel Meredith, Silas Merino, Lucy Osborn, Liam Parnell, McCall Perrin, Lucina Peterson, Lillie Puckett, Kyla Roberts, Joshua Sadowsky, Isabelle Sater, Aiden Sautter, Hudson Schulz, Jordan Sitts, Brennan Smith, June Smith, Grady Stinson, Jarom Tenney, Isaiah Thompson, Shane Tibbetts, Ayvah Walker, Noah Warner, Avery Whitmire, Ezekiel Wilburn, Keira Wilburn, Taylor Williamson, Steven Wissink, Kailan Wright and Megan Zapalac.

Sixth grade

4.0 – Addison Anderberg, Alexis Barfuss, Brett Bixby, Gracyn Bruszer, Izabella Cassie, Peyton Christensen, Bailey Dickson, Jack Felker, Jason Francek, Madisyn Grieme, Keely Handran, Henry Hard, Alexa Henderson, Tristan Hills, Bella Jackson-Fleming, Drew Johnson, Ella Jorgensen, Emerson Lippoldt, Taryn Lish, Duncan MacArthur, Azmi Mawas, Samuel McConnell, Claire McGarrigle, Sierra Myers, Payce Nebel, Annalie Ormand, Abigail Pardee, Brekyn Protzeller, Chloe Reamer, Elijah Rigsby, Grace Schneider, Jaylene Shockman-Sewell, Brian Silbaugh, Amari Smith, Ava Smith, Jayna Smitham, William Swan, Lincoln Turner, Mairead Wherity, Paisley Wilson, Peyton Wold, Lucas Wolfrum and Sean Michael Young.

3.25 and above – Ayva Abernathy, Annalyn Alexander, Sophia Allman, Bella Anderson-Coffey, Henry Anselmo, Kaiden Bailey, Elizabeth Beadle, Dallas Brannon, Parisa Buckallew, Loralei Carr, Wyatt Clark, Lucie Cooper, Cougar Corson, Addison Cox, Nathan Croff, Gabriel Damiano, Adrian Dryden, Madison Fox, Jane Frank, Chelsey Frazier, Jemma Fuher, Austin Gwynn, Keira Hendon, Ava Hilsen, Cridio Hoops, Allen Howell, Mitchell Hubbard, Lilah Jackson-Fleming, Ella Jensen, Solomon Jess, Cameron Johnson, Jessy Johnson, Carson Keeney, Kai Kephart, Suubi Kramlich, Myles Krumbah, Marley Lindeblad, Tallon Linterman, Brooke Lyon, Sienna Matson, Connor Mealey, Norah Morteo, Tayler Nordean, Olivia Norton, Colton O’Flynn, Taysia Owens, Jace Payne, Jack Peterson, Kyler Picken, Neanna Reynolds-Overton, Ashley Richard, Adrienne Russell, Turner Schelley, Elizabeth Schwab, Eric Shumway, Imani Smith, Anthony Sushinskiy, Scout Symmes, William Thurman, Zackary Tomaso, Cherish Veter and Lukas Vinzant.