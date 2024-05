Friday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: F1: Miami Grand Prix (practice) ESPN2

1:30 p.m.: F1: Miami Grand Prix (sprint shootout) ESPN2

Baseball, MLB

11 a.m.: Milwaukee at Chi. Cubs MLB

4 p.m.: L.A. Angels at Cleveland or Detroit at N.Y. Yankees MLB

5:10 p.m.: Seattle at Houston Root

7 p.m.: Atlanta at L.A. Dodgers or San Diego at Arizona MLB

Basketball, NBA playoffs

4 p.m.: Cleveland at Orlando ESPN

6:30 p.m.: L.A. Clippers at Dallas ESPN

Football, college

6:30 p.m.: Washington Spring Game Pac-12

Golf

9:30 a.m.: Champions: Insperity Invitational Golf

1 p.m.: PGA: The CJ Cup Golf

10:30 p.m.: DP World: Volvo China Open Golf

6:15 p.m.: LIV: Singapore CW

Hockey, NHL playoffs

4 p.m.: Vancouver at Nashville TNT

7 p.m.: Dallas at Vegas TNT

Friday’s Radio Highlights

Baseball, college

6:45 p.m.: Oregon State at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MILB

6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM

Baseball, MLB

4 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9 a.m.: F1: Miami Grand Prix (sprint) ESPN

9 a.m.: NASCAR Craftsman: Heart of America 200 (qualifying) FS1

11 a.m.: ARCA: Kansas FS1

1 p.m.: F1: Miami Grand Prix (qualifying) ESPN

2:50 p.m.: NASCAR Cup: AdventHealth 400 (qualifying) FS1

5 p.m.: NASCAR Craftsman: Heart of America 200 FS1

Baseball, MLB

10 a.m.: Detroit at N.Y. Yankees or Boston at Minnesota MLB

1 p.m.: Colorado at Pittsburgh or Toronto at Washington MLB

4:15 p.m.: Seattle at Houston Fox 28

7 p.m.: Atlanta at L.A. Dodgers or San Diego at Arizona MLB

Basketball, NBA playoffs

4 p.m.: Minnesota at Denver TNT

Football, UFL

9 a.m.: Memphis vs. Birmingham ABC

Noon: St. Louis vs. Houston Fox 28

Golf

10 a.m.: PGA: The CJ Cup CBS

Noon: Champions: Insperity Invitational Golf

6:15 p.m.: LIV: Singapore CW

9 p.m.: DP World: Volvo China Open Golf

Hockey, NHL playoffs

5 p.m.: Toronto at Boston ABC

Soccer, men

4:30 a.m.: EPL: Bournemouth vs. Arsenal USA

7 a.m.: EPL: Nottingham vs. Sheffield USA

5:30 p.m.: USL Championship: Oakland vs. San Antonio Fox 28

Soccer, women

3 a.m.: Frauen Bundesliga: Bayern Munchen vs. Bayer Leverkusen CBS Sports

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

5:45 p.m.: Oregon State at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MILB

5:09 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM

Baseball, MLB

3 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 105.3-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: NASCAR Cup: AdventHealth 400 FS1

1 p.m.: F1: Miami Grand Prix ABC

1 p.m.: AMA Supercross: Denver NBC

Baseball, MLB

10:30 a.m.: Detroit at N.Y. Yankees or L.A. Angels at Cleveland MLB

11:10 a.m.: Seattle at Houston Root

1:30 p.m.: Baltimore at Cincinnati or Atlanta at L.A. Dodgers MLB

4:10 p.m.: San Francisco at Philadelphia ESPN

Basketball, NBA playoffs

10 a.m. Orlando at Cleveland (if necessary) ABC

5 p.m.: Dallas at L.A. Clippers (if necessary) … TNT

Bloomsday

7 a.m.: Bloomsday 2024 SWX

Football, UFL

10 a.m.: Michigan vs. Arlington Fox 28

1 p.m.: D.C. vs. San Antonio Fox 28

Golf

PGA: Noon: The CJ Cup CBS

Noon: Champions: Insperity Invitational Golf

6:15 p.m.: LIV: Singapore CW

Soccer, men

6 a.m.: EPL: Aston Villa vs. Brighton USA

3:45 p.m.: L.A. Galaxy at Seattle FS1

Soccer, women

6:15 a.m.: Super League: Arsenal vs. Manchester City CBS Sports

10 a.m.: NWSL: Kansas City vs. Houston CBS

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college

12:45 p.m.: Oregon State at Washington State 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

1:05 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM

Baseball, MLB

10 a.m.: Seattle at Houston 92.5-FM

Sports talk

9 a.m.: Seattle Mariners Trident Talk 92.5-FM

All events subject to change