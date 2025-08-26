On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: Wash. at N.Y. Yankees or Tampa Bay at Cleveland MLB
1:10 p.m.: San Diego at Seattle Root
4:45 p.m.: Pittsburgh at St. Louis FS1
7:30 p.m.: Chi. Cubs at San Fran. or Cincinnati at L.A. Dodgers MLB
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Las Vegas at Atlanta NBATV
Tennis
8:30 a.m.: U.S. Open ESPN
4 p.m.: U.S. Open ESPN
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
Noon: San Diego at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Tri-Cities 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
4 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change