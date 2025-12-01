The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Iowa at Michigan State Peacock

4 p.m.: Tennessee at Syracuse ESPN2

4 p.m.: Eastern Michigan at Butler truTV

4 p.m.: Texas A&M at Pittsburgh ESPNU

4:30 p.m.: Florida at Duke ESPN

5 p.m.: Purdue at Rutgers FS1

5 p.m.: Washington State at Bradley ESPN+

6 p.m.: Connecticut at Kansas ESPN2

6 p.m.: Nicholls at Creighton truTV

6 p.m.: Missouri at Notre Dame ESPNU

6:30 p.m.: North Carolina at Kentucky ESPN

7 p.m.: Southern California at Oregon FS1

Basketball, college women

2 p.m.: Connecticut at South Florida ESPN2

Basketball, NBA

5 p.m.: New York at Boston NBC

8 p.m.: Oklahoma City at Golden State NBC

Soccer, men’s club

11:30 a.m.: EPL: Fulham at Manchester City USA

Noon: Coppa Italia: Juventus at Udinese CBS Sports

Soccer, women’s international

9:30 a.m.: Nations League: Spain vs. Germany CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

5 p.m.: Washington State at Bradley 920-AM / 100.7-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change