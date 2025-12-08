On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
3:30 p.m.: Villanova at Michigan FS1
3:30 p.m.: Jimmy V Classic: Clemson vs. BYU ESPN
4:30 p.m.: Illinois at Ohio State Peacock
4:30 p.m.: Brown at Providence truTV
5:30 p.m.: Penn State at Indiana FS1
6 p.m.: Jimmy V Classic: Florida vs. UConn ESPN
6 p.m.: Southern California at San Diego ESPN2
Basketball, NBA Cup quarterfinals
3 p.m.: Miami at Orlando Amazon Prime
5:30 p.m.: New York at Toronto Amazon Prime
Hockey, NHL
4 p.m.: Vegas at N.Y. Islanders TNT
6:30 p.m.: Colorado at Nashville TNT
Soccer, men’s club
Noon: Champions League: PSV at Atletico Madrid CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change