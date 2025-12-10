The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

5 p.m.: Iowa at Iowa State FS1

Football, NFL

5:15 p.m.: Atlanta at Tampa Bay Prime Video

Hockey, NHL

4 p.m.: Las Vegas at Philadelphia ESPN

6:30 p.m.: Florida at Colorado ESPN

Soccer, club men, UEFA Europa League

9:45 a.m.: Nottingham Forest at FC Utrecht CBS Sports

Noon: Roma at Celtic CBS Sports

Volleyball, college women

10 a.m.: Creighton at Arizona State ESPN2

12:30 p.m.: Cal Poly at Kentucky ESPN2

4 p.m.: Minnesota at Pittsburgh ESPN2

6:30 p.m.: Purdue at SMU ESPN2

Thursday’s Radio Highlights

Football, NFL

5:15 p.m.: Atlanta at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change