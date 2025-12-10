On the air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, college men
5 p.m.: Iowa at Iowa State FS1
Football, NFL
5:15 p.m.: Atlanta at Tampa Bay Prime Video
Hockey, NHL
4 p.m.: Las Vegas at Philadelphia ESPN
6:30 p.m.: Florida at Colorado ESPN
Soccer, club men, UEFA Europa League
9:45 a.m.: Nottingham Forest at FC Utrecht CBS Sports
Noon: Roma at Celtic CBS Sports
Volleyball, college women
10 a.m.: Creighton at Arizona State ESPN2
12:30 p.m.: Cal Poly at Kentucky ESPN2
4 p.m.: Minnesota at Pittsburgh ESPN2
6:30 p.m.: Purdue at SMU ESPN2
Thursday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Atlanta at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change