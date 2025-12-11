The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington
On the air

Friday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Missouri State at Xavier truTV

5 p.m.: Texas at UConn Fox 28

6 p.m.: Cal Baptist at Eastern Washington ESPN+

Basketball, college women

6 p.m.: Texas Tech at Washington State ESPN+

Basketball, NBA

4 p.m.: Atlanta at Detroit NBA TV

7 p.m.: Minnesota at Golden State NBA TV

Football, college

6 p.m.: Stephen F. Austin at Montana State ESPN

Hockey, NHL

6 p.m.: Seattle at Utah KSKN

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Portland at Spokane Victory+

Volleyball, NCAA Regionals

9 a.m.: Indiana at Texas ESPN

11:30 a.m.: Wisconsin at Stanford ESPN

4 p.m.: Texas A&M at Louisville ESPN2

6:30 p.m.: Kansas at Nebraska ESPN2

9 p.m.: Teams TBD ESPN2

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Cal Baptist at Eastern Washington 700-AM/105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: Arkansas at Texas Tech ESPN2

9 a.m.: Iona at St. John’s TNT/truTV

9 a.m.: DePaul at Wichita State ESPNU

10 a.m.: Oklahoma State vs. Oklahoma in Oklahoma City Fox 28

11 a.m.: SC Upstate at North Carolina KSKN

11 a.m.: Providence at Butler TNT/truTV

11 a.m.: Cincinnati vs. Georgia in Atlanta ESPNU

11:30 a.m.: George Wash. vs. Florida in Sunrise, Florida ESPN2

Noon: Kansas State at Creighton Fox 28

12:30 p.m.: Memphis at Louisville ESPN

1:30 p.m.: Pittsburgh at Villanova truTV

2:30 p.m.: Kansas at NC State ESPN

3 p.m.: Southern Utah at Washington Big Ten Network

4 p.m.: Arizona State vs. Santa Clara in Henderson, Nevada TNT

4 p.m.: Stanford at San Jose State CBS Sports

4:30 p.m.: Indiana at Kentucky ESPN

5 p.m.: Michigan at Maryland Fox 28

5 p.m.: Rutgers at Seton Hall FS1

5 p.m.: Ohio State at West Virginia ESPNU

6:30 p.m.: Arizona vs. Alabama in Birmingham, Alabama ESPN

7 p.m.: Mississippi State at Utah ESPNU

8:30 p.m.: Gonzaga vs. UCLA in Seattle ESPN

Basketball, college women

Noon: Idaho at Utah State Utah State Live Stream

1 p.m.: Oklahoma State vs. Oklahoma in Oklahoma City ESPNU

2:30 p.m.: UConn at USC Fox 28

3 p.m.: LSU vs. Louisiana Tech in New Orleans ESPNU

Football, college

9 a.m.: Celebration Bowl: S.C. State vs. Prairie View A&M ABC

9 a.m.: FCS playoffs: Villanova at Tarleton State ESPN

Noon: Army vs. Navy in Baltimore, Maryland CBS

12:30 p.m.: FCS playoffs: South Dakota at Montana ABC

5 p.m.: LA Bowl: Washington vs. Boise State ABC

Golf

11 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Anaheim at New Jersey NHL Network

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Everett Victory+

Horse racing

10 a.m.: Carrera de Caballos FS1

Soccer, club men

7 a.m.: EPL: Everton at Chelsea USA

9 a.m.: Serie A: Lazio at Parma CBS

9:30 a.m.: EPL: Fulham at Burnley NBC

Noon: EPL: Wolverhampton at Arsenal USA

UFC

7 p.m.: UFC Fight Night: Royval vs. Kape ESPN2

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

8:30 p.m.: Gonzaga vs. UCLA in Seattle 590-AM / 96.1-FM

Football, college

9 a.m.: Celebration Bowl: S.C. State vs. Prairie View A&M … 700-AM / 105.3-FM

Noon: Army vs. Navy in Baltimore, Maryland … 92.5-FM

5 p.m.: LA Bowl: Washington vs. Boise State … 700-AM / 105.3-FM

Sunday’s TV Highlights

Basketball, college men

Noon: Troy at UAB ESPN2

2 p.m.: Evergreen State at Idaho ESPN+

4:30 p.m.: Washington State at USC FS1

Basketball, college women

10 a.m.: Baylor vs. Texas in Fort Worth, Texas ABC

12:30 p.m.: Penn State at South Carolina ESPN

12:30 p.m.: Kansas State at Creighton FS1

2:30 p.m.: Michigan State at DePaul FS1

Basketball, NBA G League

Noon: Memphis at Osceola NBA TV

2 p.m.: Windy City at Noblesville NBA TV

Football, NFL

10 a.m.: Los Angeles Chargers at Kansas City CBS

10 a.m.: Las Vegas at Philadelphia Fox 28

1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle CBS

1:25 p.m.: Detroit at Los Angeles Rams Fox 28

5:20 p.m.: Minnesota at Dallas NBC

Golf

10 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Vancouver at New Jersey NHL Network

4 p.m.: Edmonton at Montreal NHL Network

5 p.m.: Buffalo at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

4 p.m.: Spokane at Vancouver Victory+

Horse racing

10 a.m.: Carrera de Caballos FS1

Soccer, club men

11:45 a.m.: Serie A: Juventus at Bologna CBS Sports

5 p.m.: Liga MX: Tigres UANL at Toluca CBS Sports

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

4:30 p.m.: Washington State at USC … 920-AM / 100.7-FM

Football, NFL

1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle 94.5-FM

5:20 p.m.: Minneapolis at Dallas 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change