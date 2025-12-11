On the air
Friday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Missouri State at Xavier truTV
5 p.m.: Texas at UConn Fox 28
6 p.m.: Cal Baptist at Eastern Washington ESPN+
Basketball, college women
6 p.m.: Texas Tech at Washington State ESPN+
Basketball, NBA
4 p.m.: Atlanta at Detroit NBA TV
7 p.m.: Minnesota at Golden State NBA TV
Football, college
6 p.m.: Stephen F. Austin at Montana State ESPN
Hockey, NHL
6 p.m.: Seattle at Utah KSKN
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Portland at Spokane Victory+
Volleyball, NCAA Regionals
9 a.m.: Indiana at Texas ESPN
11:30 a.m.: Wisconsin at Stanford ESPN
4 p.m.: Texas A&M at Louisville ESPN2
6:30 p.m.: Kansas at Nebraska ESPN2
9 p.m.: Teams TBD ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Basketball, college men
6 p.m.: Cal Baptist at Eastern Washington 700-AM/105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: Arkansas at Texas Tech ESPN2
9 a.m.: Iona at St. John’s TNT/truTV
9 a.m.: DePaul at Wichita State ESPNU
10 a.m.: Oklahoma State vs. Oklahoma in Oklahoma City Fox 28
11 a.m.: SC Upstate at North Carolina KSKN
11 a.m.: Providence at Butler TNT/truTV
11 a.m.: Cincinnati vs. Georgia in Atlanta ESPNU
11:30 a.m.: George Wash. vs. Florida in Sunrise, Florida ESPN2
Noon: Kansas State at Creighton Fox 28
12:30 p.m.: Memphis at Louisville ESPN
1:30 p.m.: Pittsburgh at Villanova truTV
2:30 p.m.: Kansas at NC State ESPN
3 p.m.: Southern Utah at Washington Big Ten Network
4 p.m.: Arizona State vs. Santa Clara in Henderson, Nevada TNT
4 p.m.: Stanford at San Jose State CBS Sports
4:30 p.m.: Indiana at Kentucky ESPN
5 p.m.: Michigan at Maryland Fox 28
5 p.m.: Rutgers at Seton Hall FS1
5 p.m.: Ohio State at West Virginia ESPNU
6:30 p.m.: Arizona vs. Alabama in Birmingham, Alabama ESPN
7 p.m.: Mississippi State at Utah ESPNU
8:30 p.m.: Gonzaga vs. UCLA in Seattle ESPN
Basketball, college women
Noon: Idaho at Utah State Utah State Live Stream
1 p.m.: Oklahoma State vs. Oklahoma in Oklahoma City ESPNU
2:30 p.m.: UConn at USC Fox 28
3 p.m.: LSU vs. Louisiana Tech in New Orleans ESPNU
Football, college
9 a.m.: Celebration Bowl: S.C. State vs. Prairie View A&M ABC
9 a.m.: FCS playoffs: Villanova at Tarleton State ESPN
Noon: Army vs. Navy in Baltimore, Maryland CBS
12:30 p.m.: FCS playoffs: South Dakota at Montana ABC
5 p.m.: LA Bowl: Washington vs. Boise State ABC
Golf
11 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Anaheim at New Jersey NHL Network
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Everett Victory+
Horse racing
10 a.m.: Carrera de Caballos FS1
Soccer, club men
7 a.m.: EPL: Everton at Chelsea USA
9 a.m.: Serie A: Lazio at Parma CBS
9:30 a.m.: EPL: Fulham at Burnley NBC
Noon: EPL: Wolverhampton at Arsenal USA
UFC
7 p.m.: UFC Fight Night: Royval vs. Kape ESPN2
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
8:30 p.m.: Gonzaga vs. UCLA in Seattle 590-AM / 96.1-FM
Football, college
9 a.m.: Celebration Bowl: S.C. State vs. Prairie View A&M … 700-AM / 105.3-FM
Noon: Army vs. Navy in Baltimore, Maryland … 92.5-FM
5 p.m.: LA Bowl: Washington vs. Boise State … 700-AM / 105.3-FM
Sunday’s TV Highlights
Basketball, college men
Noon: Troy at UAB ESPN2
2 p.m.: Evergreen State at Idaho ESPN+
4:30 p.m.: Washington State at USC FS1
Basketball, college women
10 a.m.: Baylor vs. Texas in Fort Worth, Texas ABC
12:30 p.m.: Penn State at South Carolina ESPN
12:30 p.m.: Kansas State at Creighton FS1
2:30 p.m.: Michigan State at DePaul FS1
Basketball, NBA G League
Noon: Memphis at Osceola NBA TV
2 p.m.: Windy City at Noblesville NBA TV
Football, NFL
10 a.m.: Los Angeles Chargers at Kansas City CBS
10 a.m.: Las Vegas at Philadelphia Fox 28
1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle CBS
1:25 p.m.: Detroit at Los Angeles Rams Fox 28
5:20 p.m.: Minnesota at Dallas NBC
Golf
10 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Vancouver at New Jersey NHL Network
4 p.m.: Edmonton at Montreal NHL Network
5 p.m.: Buffalo at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
4 p.m.: Spokane at Vancouver Victory+
Horse racing
10 a.m.: Carrera de Caballos FS1
Soccer, club men
11:45 a.m.: Serie A: Juventus at Bologna CBS Sports
5 p.m.: Liga MX: Tigres UANL at Toluca CBS Sports
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college men
4:30 p.m.: Washington State at USC … 920-AM / 100.7-FM
Football, NFL
1:25 p.m.: Indianapolis at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Minneapolis at Dallas 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change