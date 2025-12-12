The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: Arkansas at Texas Tech ESPN2

9 a.m.: Iona at St. John’s TNT/truTV

9 a.m.: DePaul at Wichita State ESPNU

10 a.m.: Oklahoma State vs. Oklahoma in Oklahoma City Fox 28

11 a.m.: SC Upstate at North Carolina KSKN

11 a.m.: Providence at Butler TNT/truTV

11 a.m.: Cincinnati vs. Georgia in Atlanta ESPNU

11:30 a.m.: George Wash. vs. Florida in Sunrise, Florida ESPN2

Noon: Kansas State at Creighton Fox 28

12:30 p.m.: Memphis at Louisville ESPN

1:30 p.m.: Pittsburgh at Villanova truTV

2:30 p.m.: Kansas at NC State ESPN

3 p.m.: Southern Utah at Washington Big Ten Network

4 p.m.: Arizona State vs. Santa Clara in Henderson, Nevada TNT

4 p.m.: Stanford at San Jose State CBS Sports

4:30 p.m.: Indiana at Kentucky ESPN

5 p.m.: Michigan at Maryland Fox 28

5 p.m.: Rutgers at Seton Hall FS1

5 p.m.: Ohio State at West Virginia ESPNU

6:30 p.m.: Arizona vs. Alabama in Birmingham, Alabama ESPN

7 p.m.: Mississippi State at Utah ESPNU

8:30 p.m.: Gonzaga vs. UCLA in Seattle ESPN

Basketball, college women

Noon: Idaho at Utah State Utah State Live Stream

1 p.m.: Oklahoma State vs. Oklahoma in Oklahoma City ESPNU

2:30 p.m.: UConn at USC Fox 28

3 p.m.: LSU vs. Louisiana Tech in New Orleans ESPNU

Football, college

9 a.m.: Celebration Bowl: S.C. State vs. Prairie View A&M ABC

9 a.m.: FCS playoffs: Villanova at Tarleton State ESPN

Noon: Army vs. Navy in Baltimore, Maryland CBS

12:30 p.m.: FCS playoffs: South Dakota at Montana ABC

5 p.m.: LA Bowl: Washington vs. Boise State ABC

Golf

11 a.m.: PGA: Grant Thornton Invitational NBC

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Anaheim at New Jersey NHL Network

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Everett Victory+

Horse racing

10 a.m.: Carrera de Caballos FS1

Soccer, club men

7 a.m.: EPL: Everton at Chelsea USA

9 a.m.: Serie A: Lazio at Parma CBS

9:30 a.m.: EPL: Fulham at Burnley NBC

Noon: EPL: Wolverhampton at Arsenal USA

UFC

7 p.m.: UFC Fight Night: Royval vs. Kape ESPN2

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

8:30 p.m.: Gonzaga vs. UCLA in Seattle 590-AM / 96.1-FM

Football, college

9 a.m.: Celebration Bowl: S.C. State vs. Prairie View A&M … 700-AM / 105.3-FM

Noon: Army vs. Navy in Baltimore, Maryland … 92.5-FM

5 p.m.: LA Bowl: Washington vs. Boise State … 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change