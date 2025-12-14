On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, NBA
4 p.m.: Detroit at Boston Peacock
6:30 p.m.: Houston at Denver Peacock
Football, NFL
5:15 p.m.: Miami at Pittsburgh ESPN
Hockey, NHL
4 p.m.: Florida at Tampa Bay NHL
Soccer, men’s NCAA Tournament
4 p.m.: Championship: NC State vs. Washington ESPNU
Soccer, men’s club
Noon: EPL: Manchester United at Bournemouth USA
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Miami at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change