The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
45°F
Current Conditions
Broken clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, NBA

4 p.m.: Detroit at Boston Peacock

6:30 p.m.: Houston at Denver Peacock

Football, NFL

5:15 p.m.: Miami at Pittsburgh ESPN

Hockey, NHL

4 p.m.: Florida at Tampa Bay NHL

Soccer, men’s NCAA Tournament

4 p.m.: Championship: NC State vs. Washington ESPNU

Soccer, men’s club

Noon: EPL: Manchester United at Bournemouth USA

Monday’s Radio Highlights

Football, NFL

5:15 p.m.: Miami at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change