On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Cornell at Michigan State FS1

4 p.m.: UNC Wilmington at N. Carolina A&T CBS Sports

8 p.m.: Utah at Washington FS1

Basketball, college women

6 p.m.: Michigan at Oregon FS1

6 p.m.: Bushnell at Eastern Washington ESPN+

Basketball, NBA

5 p.m.: Cleveland at San Antonio NBC

7:30 p.m.: Dallas at Portland NBC

Football, college bowls

11 a.m.: Birmingham: Ga. Southern vs. App. State ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: L.A. Rams at Atlanta ABC

Hockey, NHL

7 p.m.: Vancouver at Seattle KSKN

Hockey, World Junior Championship

10 a.m.: Sweden vs. Germany NHL

12:30 p.m.: Czechia vs. Finland NHL

3 p.m.: United States vs. Slovakia NHL

5:30 p.m.: Denmark vs. Canada NHL

Soccer, men’s club

11:45 a.m.: Serie A: Roma at Genoa CBS Sports

Monday’s Radio Highlights

Football, NFL

5:15 p.m.: L.A. Rams at Atlanta 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change