On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Cornell at Michigan State FS1
4 p.m.: UNC Wilmington at N. Carolina A&T CBS Sports
8 p.m.: Utah at Washington FS1
Basketball, college women
6 p.m.: Michigan at Oregon FS1
6 p.m.: Bushnell at Eastern Washington ESPN+
Basketball, NBA
5 p.m.: Cleveland at San Antonio NBC
7:30 p.m.: Dallas at Portland NBC
Football, college bowls
11 a.m.: Birmingham: Ga. Southern vs. App. State ESPN
Football, NFL
5:15 p.m.: L.A. Rams at Atlanta ABC
Hockey, NHL
7 p.m.: Vancouver at Seattle KSKN
Hockey, World Junior Championship
10 a.m.: Sweden vs. Germany NHL
12:30 p.m.: Czechia vs. Finland NHL
3 p.m.: United States vs. Slovakia NHL
5:30 p.m.: Denmark vs. Canada NHL
Soccer, men’s club
11:45 a.m.: Serie A: Roma at Genoa CBS Sports
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: L.A. Rams at Atlanta 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change