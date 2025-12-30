The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: Tulane at East Carolina ESPNU

9 a.m.: Wake Forest at NC State ESPN2

11 a.m.: Rice at Tulsa ESPNU

11 a.m.: Clemson at Syracuse ESPN2

11 a.m.: Stony Brook at William & Mary CBS Sports

1 p.m.: North Texas at Memphis ESPN2

1 p.m.: Wichita State at UAB ESPNU

3 p.m.: DePaul at Villanova FS1

5 p.m.: St. John’s at Georgetown FS1

Basketball, NBA

10 a.m.: Golden State at Charlotte NBATV

12:30 p.m.: Phoenix at Cleveland NBATV

4 p.m.: New York at San Antonio NBATV

Football, college

9 a.m.: ReliaQuest Bowl: Vanderbilt vs. Iowa ESPN

11 a.m.: Sun Bowl: Duke vs. Arizona State CBS

Noon: Citrus Bowl: Texas vs. Michigan ABC

12:30 p.m.: Las Vegas Bowl: Utah vs. Nebraska ESPN

4:30 p.m.: CFP quarterfinal: Ohio State vs. Miami ESPN

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Tri-City Victory+

Hockey, World Junior Championship

10 a.m.: Slovakia vs. Switzerland NHL

12:30 p.m.: Latvia vs. Czech Republic NHL

3 p.m.: Sweden vs. United States NHL

5:30 p.m.: Finland vs. Canada NHL

Wednesday’s Radio Highlights

Football, college

9 a.m.: ReliaQuest Bowl: Vanderbilt vs. Iowa 700-AM / 105.3-FM

Noon: Citrus Bowl: Texas vs. Michigan 700-AM / 105.3-FM

4:30 p.m.: CFP quarterfinal: Ohio St. vs. Miami 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change