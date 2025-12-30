On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: Tulane at East Carolina ESPNU
9 a.m.: Wake Forest at NC State ESPN2
11 a.m.: Rice at Tulsa ESPNU
11 a.m.: Clemson at Syracuse ESPN2
11 a.m.: Stony Brook at William & Mary CBS Sports
1 p.m.: North Texas at Memphis ESPN2
1 p.m.: Wichita State at UAB ESPNU
3 p.m.: DePaul at Villanova FS1
5 p.m.: St. John’s at Georgetown FS1
Basketball, NBA
10 a.m.: Golden State at Charlotte NBATV
12:30 p.m.: Phoenix at Cleveland NBATV
4 p.m.: New York at San Antonio NBATV
Football, college
9 a.m.: ReliaQuest Bowl: Vanderbilt vs. Iowa ESPN
11 a.m.: Sun Bowl: Duke vs. Arizona State CBS
Noon: Citrus Bowl: Texas vs. Michigan ABC
12:30 p.m.: Las Vegas Bowl: Utah vs. Nebraska ESPN
4:30 p.m.: CFP quarterfinal: Ohio State vs. Miami ESPN
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Tri-City Victory+
Hockey, World Junior Championship
10 a.m.: Slovakia vs. Switzerland NHL
12:30 p.m.: Latvia vs. Czech Republic NHL
3 p.m.: Sweden vs. United States NHL
5:30 p.m.: Finland vs. Canada NHL
Wednesday’s Radio Highlights
Football, college
9 a.m.: ReliaQuest Bowl: Vanderbilt vs. Iowa 700-AM / 105.3-FM
Noon: Citrus Bowl: Texas vs. Michigan 700-AM / 105.3-FM
4:30 p.m.: CFP quarterfinal: Ohio St. vs. Miami 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change