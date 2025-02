Ridgeline High School honor roll

Ridgeline High School has announced its first-semester honor roll for the 2024-25 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.

12th grade

4.0: Krew Akins, Joshua Ang, Araleigh Arnold, Daria Bilous, Kaitlinn Brown, Lucas Bulkley, Ethan Call, Kadence Carl, Karmin Ely, Ainslee Everts, Mike Fox, Sydney Glascock, Rahni Greene, Berlin Greer, Brooklyn Hansen, Alexandra House, Caleb Huston, Callie Jeppson, Courtney Jeppson, Jonathan Kimberley, Prasidha Krishnaswamy, Brynn Lavelle, Jaycee Lawhead, Mia Leno, Daden Lewis, Kellan Long, Blaine Mandiangu, Dylan McDermott, Marcus Mitchell, Kate Mulligan, Isabella Olson, Owen Packebush, Vi Quach, Nolan Rabe, Hasti Rasuli, Kali Richardson, Roxanne Robinson, Christopher Roe, Kyla Ross, Reagan Rothley, Oliver Schmedtje, Lauren Sears, Aidan Seliger, Cooper Shadd, Abigail Siebert, Austin Smith, Olivia Smith, Hailey Stroh, Benjamin Sudweeks, Emmerson Thompson, Lexi Thompson, Natalie Thompson, Quinn Troye, Victoria Usab, Trynity Van Gelder, Emersyn Van Lith, Adilyn Verner, Evie West, Lexi Wilding, Melissa Wirthlin, Delaney Wyant.

3.5 and above: Brenna Abrahamsen, Allison Aitken, Brayden Allen, Cody Arrieta, Brooke Baker, Jackson Baker, Kira Blake, Kali Blaski, Ryan Bleyle, Ella Bode, Sophia Brinkmann, Avan Brookshire, Ava Bryant, Garret Burkhart, Sylvie Carver, Cherish Chialastri, TJ Chialastri Jr, Owen Childress, Chloe Clark, Madeline Coffin, Megan Crooks, Cole Cullings, Brielle DaBell, Courtney Daines, Rhiannon DeRaedt, Brittan Dickerhoof, Jane Ditto, Warrick Duarte, Brock Duer, Trevor Dunham, Elliott Edminster, Dalton Fareria, Landon Garner, Luke Griffiths, Tanner Guard, Sam Hall, Ripken Hanley, Eva Harris, Lydia Hatch, Brooklyn Hillman, Samuel Hobbs, Paige Huntsinger, Ryland Jacoby, Denys Kolesnyk, James-Jordan Koon, Lily Lander, Reese Lawhorn, Jamie Lawrence, Alyssa Liwanag, Marco Lopez, Tucker Lynn, Brock Lyons, Joseph Martire, Shaylee May, Isabella Mega, Hailey Mercer, Alaina Mitrovich, Melody Morgan, Savannah Mortimer, Emma Mostek, Nicole Mueller, Emma Myers, Russell Neal, Gabrielle Odette, Addi Oey, Skyah Olson, Alicia Olson, Bethany Olstad, Alisha Pabby, Joshua Parker, Cannon Parsons, Cayce Paske, Samantha Patch, Lilly Pederson, Jack Pell, Lidu Perez, Jacob Perry, Micah Pesina, Henley Porter, Mallory Rich, Ava Richardson, Rylan Rivera, Jake Robertson, Patrick Rodgers, Kendylyn Rogers, Carolyn Rose, Preston Rothrock, Jackson Severs, Kate Sheneman, Grace Sheppard, Amishi Shrivastava, Dominic Smith, Ella Spraggins, Michael Steinheiser, Julianne Stevenson, Merrik Stewart, Maddison Stirtz, Jared Stock, Franklin Teagle, Breelyn Tomany, Tayla Travis, Austin Vo, Preston Wentling.

11th grade

4.0: Ava Alderman, Russell Allen, Maelia Amen, Grant Anderson, Caden Andreas, Hailee Argaw, Meghan Bollinger, Andrew Bota, Grant Brito, Teigan Bronec, John Carle, Gretchyn Carter, Joel Carver, Brynlee Christensen, Serenity Cline, Quincy Coder, Sofia Combs, Caiden Crum, Tessa Currin, Samantha Day, Madison Devenere, Jayson Doyle, Eleanna Faith Espiritu, Nathan Fox, Parker Fuhriman, Ashiyah Germany, Ethan Gingras, Christopher Gulin, Dylan Hively, Piper Irmer, Isabella Johns, Tate Krohn, Jason Krug, Scarlett Lambert, Nicholas Lansford, Abigail Lind, Silas Merino, Quinn Mueller, Gracie Munro, Ryan Myers, Morrigan Nguyen, Elizabeth O’Connell, Olivia Phipps, Yevhen Piankovskyi, Talene Rivera, Kali Rothrock, Randall Russell, Caitlin Sachtjen, Ella Score, Sienna Shadd, Nora Sims, Sophia Sine, Teagan Smyth, Josephine Snyder, Landon Spinning, Kennedy Stuart, Sierra Tate, Katelyn Taylor, Tatum Unruh, Riley Usab, Vivian Van Buren, Alexis Vanhook, Quinn Wood, Ethan Zeng.

3.5 and above: Elisa Aliu, Jackson Allison, Kailey Allison, KK Almquist, Carson Atwood, Xian Au, Kaedyn Aurand, Summer Barney, McKinley Bell, Payton Bigham, Aidan Bjorklund, Christopher Blake, Natalie Bradbury, Ethan Braid, Andrew Branum, Gracie Brickner, Grace Brinkmann, Dillan Brower, Reagan Butler, Sarah Chappell, Joshua Clements, Riley Connolly, Alexander Corona, Tessa Crapo, Chloej Cross, Abby Crowe, Madilyn Crowley, Nick Duggan, Toby Emmerson, Brodie Evans, Malia Forsyth, Jessica Fox, Emma Frankenberg, Maia Frederick, Adisen Frieling, Brandon Genovese, Sydney Giblette, Matthew Gillespie, Pace Greenup, Kaden Haddox, Ayden Hardy, Tandrup Hauge, Joel Hernandez, Avery Heskett, Carter Hill, Jacob Hosig, Ty Hudson, Jack Huettl, Nicholas Jennings, Kyler Johnson, Alannah Johnson, Shayla Jones, Addie Julian, Joshua Kelly, Benton Khoury, Muskan Kumari, Claire Lamoreaux, Ashley Lazcano, Eduardo Lealcardenas, Jade Livingston, Michael Lundell, Charles Lynn, Michael Macall, Hunter Mason, Kirsten McDevitt, Madalynn McHenry, Piper McKoon, Jaden Misner, Sara Morris, Grace Obergh, Isabella O’Neil, Ethan Persicke, Reagan Platner, Brody Presho, McKenna Rangel, Aiden Roda, Ethan Ruiz, Lexi Schreiber, Brayden Schultz, Kennedy Schutz, Gracin Siegel, Haedyn Siegel, Troy Slack, Calvin Smith, Zaltana Stensgar, Abbigail Stevens, Gina Stroot, Emily Swavely, Makayla Sweeney, Frederick Van Amburg, Jack Vigliotta, Christian Weimer, Walker White, David Wiberg, Nolan Wohl.

10th grade

4.0: Lyric Beliz, Wyatt Boren, Lily Bulkley, Quintan Call, Abby Clevenger, Lelah Collins, Alyssa Conn, Karlynn Copley, Dean Corral, Dalton Daniel, Braxton Dickerhoof, Lydia Ely, Analiese Erlandson, Breana Everts, Caitlyn Ewasko, Emma Gronenthal, Joseph Harris, Makaylah Hill, Emmarella House, Kayla Jensen, Ayden Johnson, Clara Kardonsky, Elly Kirsch, Caleb Kuhl, Colten Kuhl, Ryan Libey, Connor Long, Lydia Lynn, Bronte Marshall, Logan Mattioda, Lindsey Miller, Grace Morgan, Gianna Moriniti, Anja Newcombe, Carina Nocerino, Aitana Perez Hernandez, Ryan Peterson, Carter Pierce, Morgan Quesnell, Elinor Rhoads, Lily Rhodes, Kaylee Roome, Isaac Salazar, Megan Sears, Carter Sevy, Libby Shuster, Kaiya Sill, Keira Smith, Edward Stepchin, Reed Swain, Aimee Thompson, Persais Triplett, Isaiah Tsuber, Aliana Vakaloloma, Matthew Wharton, Hunter Woolf, Kiki Zhu.

3.5 and above: Brynlee Allred, Canden Arnold, Phoebe Asusta, Evan Bacon, Isabelle Baker, Tessa Bankey, Braxxton Barker, Sloane Barrera, Alexa Barth, Ashla Bartha, Chloe Bartron, Danyole Ray Behrens, Mia Bjorklund, Svetlana Blagikh, Brody Blanton, Nicholas Bota, Avery Boyce, Kendra Brumwell, Adriene Brunner, Riley Burkhart, Brody Butler, Lucas Campa, Sophia Campbell, Akyra Canton, Ada Case, Cayden Cochran, Annie Cope, Braeden Cress, Ryder Cross, Hunter Davis, Ella Derkach, Nivaaj Dhillon, Millie Dobyns, Iva Essary, Tori Faber, Jacob Ferguson, Grace Fix, Makayla Fouts, Montana Fowler, Emily Freeman, Brennon Gallaher, Joshua Giroux, Davis Gochenour, Lukas Hallowitz, Chloe Hamilton, Phoebe Harms, Robert Hartman, Karsen Haveman, Caedyn Hayes, Madison Hickman, Bailey Hillman, Meleah Howell, Samantha Huffman, Keean Huntsinger, Mattison Jarvis, Austin Johnson, Jared Jones, Ella Jorgensen, Zachary Joyner, Jeffrey Julian, Raquel Kohler, Calvin Koppenhaver, Cole Kreider, Kaylee Lahman, Wade Leeper, Kennedy LeGrant, Riley Lewis, Owen Litras, Mason Litzinger, Sabrina Lo, Isabella Ludiker, Jasmine MacSuga, Kaitlyn Madden, Gabriel Maddox, Landon Marlow, Ryder Mason, Brennan McDermott, Karsen McFerrin, Sydney McFerrin, Lily McKay, Noah Meadows, Kendra Michielli, Lola Millard, Ona Miller, Molly Milonas, Roman Mirelez, Isabella Mitchell, Sophia Monrroy, Ellie Moore, Jack Morris, James Mulrooney, Jameson Murphy, Lochlan Nguyen, Maryann Olsen, Kyson Olson, Mialyn Omeasoo, Gabrielle Parker, Brinly Perry, Brooklynn Phung, Addison Powers, London Pulsipher, Averly Quimby, Lucas Rabe, Keenan Ray, Alf Redd, Henry Rodgers, Anthony Rodriguez, Carson Ross, Jack Ross, Colton Rubright, Gracie Rudolph, Layla Sacharuk, Alma Schultz, Ocean Schwartz, Sophie Sheppard, Grace Sheridan, Mylee Shortridge, Lillian Shriver, Sydney Shumaker, Aiden Siegel, Audrey Sipes, Aidan Sitton, Zachery Smith, Lucy Solberg, Tristan Stadler, Alexandria Stock, Harrison Swain, Alfred Tachera, Hailee Tannahill, Stella Taylor, Chloe Thomas, Megan Thompson, Hunter Thompson, Cody Thornton, Callahan Tomany, Parker Travis, Taylor Trejbal, Daniel Vakulich, Kaylie Van Ruler, Aria Wheeler, Brenner Wilde, Haiden Wilding, Rylee Williams, Wyatt Wimberley, Abigail Winters, Kylie Wodelman, Kasey Wodelman, Myla Wollberg, Aaliyah Yeldon.

Ninth grade

4.0: Kinston Akre, Nichole Bennett, Abby Bolton, Kale Bowler, Elijah Brodrick, Brooklyn Carroll, Grace Conard, Isabella Cope, Thomas Copley, Charles Dick, Jonathan Engleman-Castle, Bryson Fillis, Liam Gingras, Soren Gotfredson, Skarlet Haase, Colbie Hallett, Elizabeth Hargrave, Gretal Harris, Amelia Hemphill, Cody Herrera, Olivia Hughes, Vivian Keymer, Kaydence Kintner, Evan Lucas, Harlow Lustig, Caileen McManus, August Mueller, Tristan Munro, Collin Murray, Gavin O’Connell, Gabrielle Oien, Addison Patch, Jacob Pentland, Anthony Pfau, Tyson Pham, Lucian Probe, Michaela Quinn, Lexis Reyes, Lucas Roe, Maizee Roome, Reese Runyan, Tayne Scully, Allison Skinner, Jackson Solberg, Sophia Stepchin, Taylor Swennumson, Ethan Van Gelder, Henry Vaughan, Finnley Wade, Zoey Watilo, Owen Wheeler, Gracie White, Zigmond Zasada, Rachel Zenahlik.

3.5 and above: Conner Addington, Anton Alandzak, Riona Albright, Elias Argaw, Jackson Bafus, Armani Bain, Ryan Ballinger, Claire Barney, Waylon Bokma, Carter Brown, Jayden Brown-Harris, Claire Brumwell, Bailey Buell, Anatolii Burgoci, Lanay Calvert, Carter Campbell, Ava Chaker, Bennett Chase, Suny Chavez Rios, Caitlin Cheuvront, Selah Chialastri, Elizabeth Corder, Mitchell Crowley, Paige Cullings, Luke Currin, Zoey Davis, Hailey Davis, Isabella Davis, Eli Day, Landon Dickerhoof, Vincent Dimitrov, Jovie Dire, Henry Ditto, Justin Donnell, Bryce Duer, Bailey Eldridge, Joseph Elliott, Gabriel Elser, Tristan Emerson, Eliza Eppers, Jaxin Fieser, Radim Gertsen, Arjan Gill, Camden Gilson, Georgie Green, Wade Greene, Zephan Greer, Micah Hale, Emily Hansen, Samantha Hayman, Jayden Hebden, Raina Henderson, James Henderson, Julia Hernandez, Kalie Hirshfield, Malakai Hotchkiss, Dylann Ivanovitch, Kennedy Jeffries, Adelyn Johnson, Paisley Johnson, Madeleine Jones, Christian Juarez, Makenzie Kehn, Mia Korneichuk, Blake Krohn, Kiara Kroll, Ryan Lancaster, Callan Larson, Cohen Lawhorn, Emily Levchenko, Sheridan Lombardo, Hali Lone, Austin Long, Felicity Lundell, Molly Lunt, Trevor Lust, Simone Mallard, Payten Matchett, Kade Mercer, Devin Meyer, Elijah Minnick, Kayla Misner, Icesis Mitchell, Veronica Mitrofanov, Marcus Mitrovich, Sahil Modha, Maleah Moore, Danika Morrison, Dylan Mortimer, Dayton Mowrer, Chase Nadeau, Ava Nevills, Landon Newbill, Kate Northcutt, Daniil Nyzhnyk, Eugene Oakes, Joy Odette, McKenzie Offield, Aiden Ohmann, Griffin Olson, Perla Owen, Evelyn Parker, Whit Parsons, Paxton Patrick, Luciano Perez Hernandez, Geneva Peterson, Allie Pope, Geraldine Probe, Sydney Rahm, Kellyn Rivera, Avery Rodriguez, Natalie Rose, Amelia Ruchert, Caleb Schumacher, Carter Score, Ellie Seliger, Sierah Sell, Liam Severs, Anita Skydanenko, Gwen Sloan, Caden Smith, Ryan Soto, Masha Spellman, Beau Stevenson, Liam Stewart, Maggie Taninchev, Abigail Taylor, Aristides Teske, Isla Thompson, Henry Van Amburg, River von Ranson, Kevin Wang, Rees Wells, Ella Wheeler, Chloe Wigen, Olivia Wilde, Nova Witcher, Leora-Rose Wright, Sofia Xavier, Lucila Young.