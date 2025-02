West Valley High School honor roll

West Valley High School has announced its first-semester honor roll for the 2024-25 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.

12th grade

4.0: Michael R. Anglesey, Nicholas S. Barnhart, Kenton J. Bell, Kaitlan E. Bockstruck, Treyson J. Bohr, Maxim A. Bondarenko, Olivia L. Brakke, Ashlyn M. Chase, Amelia G. Childers, Lilyanna L. Davydenko, Moriah J. Dedera, Audrey L. Endres, Andrew J. Fey, Kendall A. Focht, Jaxn Q. Fraser, Mia F. Galindo, Selihom T. Gebrewold, Annaka J. Hansen, Riley A. Hayes, Karissa P. Hill, Chloe R. Hunsaker, Quinlan Hyatt, Eva M. Irish, Reimee R. Kozlowski, Conner T. Kunz, Natalie A. Lohstroh, Kimberlie S. Martinez, Brian P. McKenzie, Ella J. McQuaig, Sutton R. Nordhus, Macy G. Osborn, Cecilia J. Pedigo, Kameron T. Person, Ava J. Petersen, Henry M. Pierce, Anya E. Redman, Carlos E. Rivas, Karlee J. Roderick, Aubrey R. Sety, Lillian A. Simons, Sorrel S. Stewart, River I. Sulzle-Kaempfer, Abigail G. Swatzell, Ally J. VanWeerdhuizen, Shyanne E. Weston, Ethan M. Williams.

3.5-3.9: Hamid Azizi, Willow M. Burrill, Kenzie E. Bushnell, William M. Busse, Zander C. Cates, Max W. Clocherty, Ariana A. Coorough, Hadassah M. Duff, Alba D. Garcia, Zacharias S. Hamdani, Zachary D. Hein, Mason D. Koestner, Chelan H. Kruger, Yassin Kusaibati, Peyton R. Layugan, Alexis A. Lennon, Jeffrey D. Leonov, Bryson A. Maidhoff, Derek Maney, Joseph D. McCormick, Melaina C. Morris, Magnus C. Nelson, Evan J. Nuxoll, Dannika F. O’Neil, Bobby E. Raiford III, Robert R. Robert, Parker D. Simpson, Teagan R. Smith, Nathan R. Soss, Damon C. Turner, Brenna R. Vasicek, Marryn M. Wade, Tyler T. Ward, Connor A. Wilson, Lindsey K. Wilson, Noah E. Wright

11th grade

4.0: Alix Arana-Gutierrez, Claire B. Busse, Hayden W. Carr, Hailey J. Colyar, Madison D. Holman, Claire E. Kellogg, Lucas W. Mortensen, Livia A. Olson, Brynlee P. Ordinario, Sabryna K. Pasamonte, Olivia R. Schlosser, Juancarlos E. Silva, Kyia M. Silva, Londynne R. Stratton, Alexis A. Wolfe.

3.5-3.9: Quincy R. Andrews, Liliana Vargas Arenas, Erik P. Borg, Cassie L. Brooks, Alexander Q. Buck, Eli Cannon, Melia M. Cerenzia, Avah K. Cheroke, Elizabeth J. Clemens, Salena L. Courchaine, Ely J. Cramer, Monroe R. Cummins, Pheonix L. Davey, Dekker F. Frost, Keyondra Gerimonte Castro, Gabriella E. Glass, Landon J. Gustafson, Jake Haight, Jenna N. Howe, Tye T. Jones, Cassie M. Kappen, Haylee S. Kelly, Violet L. Kummet, Logan J. Leeson, Lynette N. Lopachuk, Joseph N. Mortensen, Liam K. Ruppert, Breck V. Simmons, Sophia L. Smith, Chloe M. Van Wey, Zoe G. Vaughn, Michael A. Votava, Khloe L. Wanberg, Cameron R. Wendell, Scarlett F. Wessner, Noah J. Willard, Channing M. Wu, Gabrielle R. Young, Mary Elizabeth K. Young

10th grade

4.0: Felicity A. Anderson, Campbell J. Ball, Jacquelyn O. Bohr, Connor E. Dunfield, Lindsey C. English, Lillian N. Farinacci, Mason Gray, Boston P. Gross, Rukaiya R. Hamdani, Millie J. Hutchins, Kainen M. Jaklitsch, Anae J. Karnitz, Melana Joy A. Lapin, Yorick W. Lewis, Aviana H. Marek, Madilyn M. Martin, Mollie M. Mourin, Isabella M. Pence, Bailey L. Romero, Taylor A. Ross, Alyssa P. Scheid, Elijah Slattery-Rojas, Rory G. Stocking, Iraina M. Swift, Brielle M. White, Joseph D. Wiberg.

3.5-3.9: Connor C. Anglesey, Miles R. Bentley, Joshua J. Brakke, Ethan D. Campos, Ava T. Cao, Wynter L. Carter, Hailey M. Coontz, Julia L. Dvorak, Lillian I. Graves, Lily G. Green, Mercedez R. Hall, Polina O. Ilicheva, Malachy M. Kirby, Sage E. Kruger, Jackie Elloise B. Law, Henry A. Linares Ruedas, Summer L. Pargman, George N. Racker, Isabella Ramirez, Shayla G. Reed, Leighton E. Smith, Avery L. Spunich, Grayson C. Swain, Emma R. VanWeerdhuizen, Mary Wang, Olivia J. Wear, Adeline J. Wootton, JJ M. Yeager, Nathan Zettle

Ninth grade

4.0: Kilee M. Akers, Nora J. Anderson, Alison A. Avery, Keira P. Bennett, Tatum M. Bilesky, Tamryn A. Carr, Aubree N. Chase, Ashlyn T. Cheroke, Mamadou A. Diallo, Khloe A. Erickson, Layla M. Flaherty, Milo L. Gagnebin, Ulrik K. Gmeiner, Reagan B. Graham, Michelle E. Grigoryan, Riley M. Gross, Noelle M. Hayes, Breckin E. Hoskinson, Austin W. Issler, Caylee M. Kappen, Faye J. Karnitz, John G. Kiernan III, Julianna E. Maidhoff, Ryder V. Markezic, Payton G. Miller, Liam P. Mortensen, Maggie M. Mortensen, Amara K. Paul, Aaron L. Poer, Isabella W. Roberts, Mia L. Rohner, Hannah B. Royston, Ethan W. Shearer, Avery K. Simpson, Reagan B. Simpson, Briggitta A. Wade, Rylan M. Windhorst.

3.5-3.9: Hamza Y. Abohoush, Wyatt R. Anderson, Charlie A. Bittner, Charlee Carlson, Sydney A. Davis, Vive'an Donahue, Penelope R. Duke, Journey S. Fijalka, Judson A. Focht, Carson E. Gaumer, Mia L. Gergawy, Nimerah I. Glover, Itzayana S. Grageda, Camryn P. Griffiths, Aaliyah A. Hapa, Kail M. Heaton, Addison F. Hilsabeck, Hayden T. Holdway, Nehemiah E. Holmes, Khloe A. Jordan, Levi V. Lopachuk, Gavin D. Maney, Sophia J. Moliterno, Heather A. Olson, Stuart J. Racker, Ryder L. Ruise, Melanie B. Shepard, Rihanna L. Silva, Owen P. Stern, Carter W. Stockton, Trey A. VanAtta, Micah G. Wu, Mohamed Seck, Daniel Wong