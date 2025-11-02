The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
39°F
Current Conditions
Broken clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

3:30 p.m.: Quinnipiac at St. John’s FS1

4 p.m.: Florida vs. Arizona in Las Vegas TNT

4 p.m.: Boston College at Florida Atlantic ESPNU

5 p.m.: Lehigh at Houston CBS Sports

5:30 p.m.: Oakland at Michigan FS1

6 p.m.: Texas Southern at Gonzaga KHQ

6:30 p.m.: Villanova vs. Brigham Young in Las Vegas TNT

6:30 p.m.: Idaho at Washington State ESPN+

7:30 p.m.: Eastern Washington at UCLA Big Ten

8 p.m.: Arkansas-Pine Bluff at Washington Big Ten+

Basketball, college women

9 a.m.: Duke vs. Baylor in Paris ESPN

11:30 a.m.: California vs. Vanderbilt in Paris ESPNU

Basketball, NBA

4 p.m.: Minnesota at Brooklyn Peacock

7 p.m.: L.A. Lakers at Portland NBA

Football, NFL

5:15 p.m.: Arizona at Dallas ABC

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Pittsburgh at Toronto NHL

Soccer, men’s club

Noon: EPL: Sunderland at Everton USA

7:45 p.m.: MLS playoffs: Minnesota at Seattle FS1

Monday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Texas Southern at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

6:30 p.m.: Idaho at Washington State 920-AM / 100.7-FM

7:30 p.m.: Eastern Washington at UCLA 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: Arizona at Dallas 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change