On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

5:45 p.m.: Texas vs. Duke in Charlotte ESPN

Basketball, college women

1 p.m.: Tennessee vs. NC State in Greensboro, N.C. ESPN2

2:30 p.m.: Louisville vs. UConn in Annapolis, Md. ESPN

Basketball, NBA

5 p.m.: Orlando at Atlanta NBC

5 p.m.: Charlotte at New Orleans ABC

8 p.m.: Oklahoma City at L.A. Clippers NBC

Football, college

4 p.m.: UMass at Akron CBS Sports

4 p.m.: Miami (OH) at Ohio ESPN2

Hockey, NHL

4 p.m.: Carolina at N.Y. Rangers TNT

6:30 p.m.: Tampa Bay at Colorado TNT

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Kamloops at Spokane Victory+

Soccer, men’s club

Noon: Champions League: Tottenham at Kobenhavn CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Kamloops at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change