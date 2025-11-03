On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
5:45 p.m.: Texas vs. Duke in Charlotte ESPN
Basketball, college women
1 p.m.: Tennessee vs. NC State in Greensboro, N.C. ESPN2
2:30 p.m.: Louisville vs. UConn in Annapolis, Md. ESPN
Basketball, NBA
5 p.m.: Orlando at Atlanta NBC
5 p.m.: Charlotte at New Orleans ABC
8 p.m.: Oklahoma City at L.A. Clippers NBC
Football, college
4 p.m.: UMass at Akron CBS Sports
4 p.m.: Miami (OH) at Ohio ESPN2
Hockey, NHL
4 p.m.: Carolina at N.Y. Rangers TNT
6:30 p.m.: Tampa Bay at Colorado TNT
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Kamloops at Spokane Victory+
Soccer, men’s club
Noon: Champions League: Tottenham at Kobenhavn CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Kamloops at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change