On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
6:30 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix practice ESPNU
10:30 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix (sprint qualifying) ESPN2
Basketball, college men
3 p.m.: Georgetown at Maryland FS1
3 p.m.: Tulsa at Rhode Island CBS Sports
4 p.m.: Kansas at North Carolina ESPN
4 p.m.: Washington State at Davidson ESPN+
5:30 p.m.: Yale at Navy CBS Sports
6 p.m.: Utah Tech at Arizona TNT / TruTV
6 p.m.: Whitman at Idaho ESPN+
Basketball, college women
11 a.m.: Idaho at UC Davis ESPN+
5 p.m.: Gonzaga at North Dakota State Midco Sports Plus
Football, college
4 p.m.: Delaware State at Morgan State ESPNU
4 p.m.: Harvard at Columbia ESPN2
5 p.m.: Houston at UCF FS1
6 p.m.: Tulane at Memphis ESPN
6 p.m.: Northwestern at USC Fox 28
Golf
Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf
7:30 p.m.: LPGA: Toto Japan Classic Golf
11 p.m.: DP World: Abu Dhabi Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: New York Rangers at Detroit NHL
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Prince Albert at Spokane Victory+
Horse racing
8:30 p.m.: Melbourne Cup Carnival Champions Day FS1
Friday’s Radio Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Washington State at Davidson 920-AM / 100.7-FM
Football, high school
7 p.m.: State 3A: Southridge at Mt. Spokane 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix sprint ESPN2
10 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix (qualifying) ESPNews
Basketball, college men
9 a.m.: Alabama at St. John’s FS1
10:30 a.m.: Western Carolina at Duke KSKN
1 p.m.: Eastern Washington at Colorado ESPN+
4 p.m.: Arkansas at Michigan State Fox 28
7:30 p.m.: Gonzaga vs. Oklahoma at the Arena ESPN2
Basketball, college women
1 p.m.: Washington State at Southern Utah ESPN+
1 p.m.: Eastern Washington at Arizona State ESPN+
Basketball, NBA
5 p.m.: L.A. Lakers at Atlanta NBATV
7:30 p.m.: Phoenix at L.A. Clippers ESPN
Football, college
9 a.m.: Indiana at Penn State Fox 28
9 a.m.: Georgia at Mississippi State ESPN
9 a.m.: BYU at Texas Tech ABC
9 a.m.: Colorado at West Virginia TNT
9 a.m.: James Madison at Marshall ESPN2
9 a.m.: Southern Miss at Arkansas State ESPNU
9 a.m.: Temple at Army CBS Sports
11:30 a.m.: Maryland at Rutgers FS1
Noon: Eastern Washington at Montana SWX
12:30 p.m.: Texas A&M at Missouri ABC
12:30 p.m.: Oregon at Iowa CBS
12:30 p.m.: Syracuse at Miami ESPN
12:30 p.m.: Duke at UConn CBS Sports
12:30 p.m.: Kansas at Arizona ESPN2
12:30 p.m.: Iowa State at TCU Fox 28
1 p.m.: Whitworth at Willamette FloCollege
1 p.m.: South Dakota State at South Dakota ESPNU
1:30 p.m.: Washington at Wisconsin Big Ten Network
1:30 p.m.: Stanford at North Carolina KSKN
3 p.m.: Air Force at San Jose State FS1
4 p.m.: UC Davis at Idaho SWX
4 p.m.: Wake Forest at Virginia ESPN
4 p.m.: California at Louisville ESPN2
4:30 p.m.: LSU at Alabama ABC
4:30 p.m.: Navy at Notre Dame NBC
4:30 p.m.: Nevada at Utah State CBS Sports
6 p.m.: Nebraska at UCLA Fox 28
6:30 p.m.: UNLV at Colorado State FS1
7 p.m.: Sam Houston at Oregon State KSKN
Golf
Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf
7 p.m.: LPGA: Toto Japan Classic Golf
10:30 p.m.: DP World: Abu Dhabi Championship Golf
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Portland Victory+
Soccer, men
7 a.m.: EFL: Coventry City at Stoke City CBS Sports
7 a.m.: EPL: Fulham at Everton USA
9:30 a.m.: EPL: Arsenal at Sunderland NBC
Noon: EPL: Wolverhampton at Chelsea NBC
Soccer, women
9 a.m.: NWSL: Louisville at Washington CBS
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
1 p.m.: Eastern Washington at Colorado 920-AM / 100.7-FM
7:30 p.m.: Gonzaga vs. Oklahoma at the Arena … 590-AM / 96.1-FM
Football, college
Noon: Eastern Washington at Montana 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
9 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix ESPN2
Basketball, college men
10 a.m.: Indiana at Marquette ESPN
11 a.m.: Texas A&M at Oklahoma State ESPN2
5:30 p.m.: Washington at Baylor ESPN
Basketball, college women
11:30 a.m.: Gonzaga at Toledo ESPN+
Noon: USC at NC State ESPN
1:30 p.m.: Florida State at UConn FS1
2 p.m.: Walla Walla at Idaho ESPN+
Football, NFL
6:30 a.m.: Atlanta vs. Indianapolis at Berlin NFL Network
10 a.m.: New York Giants at Chicago Fox 28
1:05 p.m.: Arizona at Seattle CBS
1:25 p.m.: L.A. Rams at San Francisco Fox 28
5:20 p.m.: Pittsburgh at L.A. Chargers NBC
Golf
Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Chicago at Detroit NHL
Soccer, men
6 a.m.: EPL: Bournemouth at Aston Villa … USA
8:30 a.m.: EPL: Liverpool at Manchester City USA
6 p.m.: USL1 playoffs: Portland at Spokane Fubo
Soccer, women
9:30 a.m.: NWSL: Gotham FC at Kansas City ABC
Noon: NWSL: San Diego at Portland ABC
Noon: USL Super League: Tampa Bay at Spokane PeacockVolleyball, college women
1 p.m.: Utah at Baylor ESPN2
2 p.m.: Tennessee at Kentucky ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Football, NFL
6:30 a.m.: Atlanta vs. Indianapolis at Berlin 700-AM / 105.3-FM
1:05 p.m.: Arizona at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Pittsburgh at L.A. Chargers 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change