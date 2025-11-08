On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: Portugal Grand Prix FS1
9 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix ESPN2
Basketball, college men
10 a.m.: Indiana at Marquette ESPN
11 a.m.: Texas A&M at Oklahoma State ESPN2
5:30 p.m.: Washington at Baylor ESPN
Basketball, college women
11:30 a.m.: Gonzaga at Toledo CBS Sports
Noon: USC at NC State ESPN
1:30 p.m.: Florida State at UConn FS1
2 p.m.: Walla Walla at Idaho ESPN+
Football, NFL
6:30 a.m.: Atlanta vs. Indianapolis in Berlin NFL Network
10 a.m.: New York Giants at Chicago Fox 28
1:05 p.m.: Arizona at Seattle CBS
1:25 p.m.: L.A. Rams at San Francisco Fox 28
5:20 p.m.: Pittsburgh at L.A. Chargers NBC
Golf
Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Chicago at Detroit NHL
4 p.m.: Seattle at Dallas KSKN
Horse racing
9 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men
6 a.m.: EPL: Bournemouth at Aston Villa USA
7 a.m.: SFPL: Dundee at Rangers CBS Sports
8:30 a.m.: EPL: Liverpool at Manchester City USA
6 p.m.: USL1 playoffs: Portland at Spokane Fubo
Soccer, women
9 a.m.: College: Stanford at Notre Dame ESPNU
9:30 a.m.: NWSL: Gotham FC at Kansas City ABC
Noon: NWSL: San Diego at Portland ABC
Noon: USL Super League: Tampa Bay at Spokane Peacock
Volleyball, college women
1 p.m.: Utah at Baylor ESPN2
2 p.m.: Tennessee at Kentucky ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college women
11:30 a.m.: Gonzaga at Toledo 101.5-FM
Football, NFL
6:30 a.m.: Atlanta vs. Indianapolis in Berlin 700-AM / 105.3-FM
1:05 p.m.: Arizona at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Pittsburgh at L.A. Chargers 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change