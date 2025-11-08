The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: Portugal Grand Prix FS1

9 a.m.: F1: Brazilian Grand Prix ESPN2

Basketball, college men

10 a.m.: Indiana at Marquette ESPN

11 a.m.: Texas A&M at Oklahoma State ESPN2

5:30 p.m.: Washington at Baylor ESPN

Basketball, college women

11:30 a.m.: Gonzaga at Toledo CBS Sports

Noon: USC at NC State ESPN

1:30 p.m.: Florida State at UConn FS1

2 p.m.: Walla Walla at Idaho ESPN+

Football, NFL

6:30 a.m.: Atlanta vs. Indianapolis in Berlin NFL Network

10 a.m.: New York Giants at Chicago Fox 28

1:05 p.m.: Arizona at Seattle CBS

1:25 p.m.: L.A. Rams at San Francisco Fox 28

5:20 p.m.: Pittsburgh at L.A. Chargers NBC

Golf

Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Chicago at Detroit NHL

4 p.m.: Seattle at Dallas KSKN

Horse racing

9 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

6 a.m.: EPL: Bournemouth at Aston Villa USA

7 a.m.: SFPL: Dundee at Rangers CBS Sports

8:30 a.m.: EPL: Liverpool at Manchester City USA

6 p.m.: USL1 playoffs: Portland at Spokane Fubo

Soccer, women

9 a.m.: College: Stanford at Notre Dame ESPNU

9:30 a.m.: NWSL: Gotham FC at Kansas City ABC

Noon: NWSL: San Diego at Portland ABC

Noon: USL Super League: Tampa Bay at Spokane Peacock

Volleyball, college women

1 p.m.: Utah at Baylor ESPN2

2 p.m.: Tennessee at Kentucky ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college women

11:30 a.m.: Gonzaga at Toledo 101.5-FM

Football, NFL

6:30 a.m.: Atlanta vs. Indianapolis in Berlin 700-AM / 105.3-FM

1:05 p.m.: Arizona at Seattle 94.5-FM

5:20 p.m.: Pittsburgh at L.A. Chargers 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change