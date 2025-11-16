The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Southern Utah at Gonzaga KHQ

7 p.m.: Oregon State at Oregon FS1

7:30 p.m.: Eastern Oregon at Eastern Washington ESPN+

Basketball, college women

4 p.m.: LSU at Tulane ESPNU

5 p.m.: Cal Poly at Eastern Washington ESPN+

Basketball, NBA

4 p.m.: Milwaukee at Cleveland Peacock

Football, NFL

5:15 p.m.: Dallas at Las Vegas ESPN

Monday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Southern Utah at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

7:30 p.m.: E. Oregon at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: Dallas at Las Vegas 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change