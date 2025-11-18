The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Arizona at Connecticut FS1

4 p.m.: Villanova at La Salle CBS Sports

4:30 p.m.: Dayton at Marquette truTV

6 p.m.: Alabama vs. Illinois in Chicago FS1

8 p.m.: Southern Utah at Washington State ESPN+

Basketball, college women

4 p.m.: Oregon at Washington State ESPN+

Basketball, NBA

4 p.m.: Houston at Cleveland ESPN

6:30 p.m.: New York at Dallas ESPN

Football, college

4 p.m.: Miami (Ohio) at Buffalo ESPN2

4 p.m.: Central Michigan at Kent State ESPNU

Hockey, NHL

4 p.m.: Edmonton at Washington TNT

6:30 p.m.: Carolina at Minnesota TNT

Golf

12:30 a.m.: Asian Tour: Saudi International Golf

9 a.m.: PGA Jr. League Championship ESPN2

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Regina at Spokane Victory+

Soccer, women, UEFA Champions League

9:45 a.m.: Manchester United at Vfl Wolfsburg CBS Sports

Noon: Real Madrid at Arsenal CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

7:30 p.m.: S. Utah at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Regina at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change