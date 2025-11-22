The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Basketball, college men

10 a.m.: Charleston Classic: Clemson vs. Georgia ESPN

11 a.m.: Eastern Washington at Central Arkansas ESPN+

11 a.m.: Greenbrier Tip-off: Virginia vs. Butler CBS Sports

12:30 p.m.: Charleston Classic: West Virginia vs. Xavier ESPN

2 p.m.: GreenBrier Tip-off: S. Carolina vs. Northwestern CBS Sports

3 p.m.: Bryant at UConn truTV

3:30 p.m.: Charleston Classic: Tulane vs. Boston College ESPN2

6 p.m.: Charleston Classic: Utah State vs. Davidson ESPN2

Basketball, college women

9 a.m.: HoF Showcase: Syracuse vs. Michigan FS1

11 a.m.: WBCA Showcase: Washington State vs. Missouri ESPN+

11:30 a.m.: HoF Showcase: UConn vs. Utah FS1

1 p.m.: Cal State Northridge at Idaho ESPN+

2 p.m.: Eastern Washington at Gonzaga SWX

Basketball, professional men

7:30 a.m.: BBL: Bayern Munchen at Ratiopharm Ulm NBA TV

Noon: NBA G League: Motor City at Noblesville NBA TV

Football, NFL

10 a.m.: Seattle at Tennessee Fox 28

10 a.m.: Indianapolis at Kansas City CBS

1:25 p.m.: Philadelphia at Dallas Fox 28

5:15 p.m.: Tampa Bay at L.A. Rams NBC

Golf

10 a.m.: PGA: The RSM Classic Golf

10 a.m.: LPGA: CME Group Tour Championship Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Carolina at Buffalo NHL Network

2 p.m.: Seattle at N.Y. Islanders KSKN

4 p.m.: Colorado at Chicago NHL Network

Soccer, men

6 a.m.: EPL: Aston Villa at Leeds United USA

8:30 a.m.: EPL: Arsenal at Tottenham NBC

Noon: La Liga: Real Madrid at Elche ABC

4:30 p.m.: MLS playoffs: New York City at Philadelphia FS1

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

11 a.m.: Eastern Wash. at Central Arkansas 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college women

11 a.m.: Eastern Washington at Gonzaga 101.5-FM

Football, NFL

10 a.m.: Seattle at Tennessee 94.5-FM

5:20 p.m.: Tampa Bay at L.A Rams. 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change