Sunday’s TV Highlights
Basketball, college men
10 a.m.: Charleston Classic: Clemson vs. Georgia ESPN
11 a.m.: Eastern Washington at Central Arkansas ESPN+
11 a.m.: Greenbrier Tip-off: Virginia vs. Butler CBS Sports
12:30 p.m.: Charleston Classic: West Virginia vs. Xavier ESPN
2 p.m.: GreenBrier Tip-off: S. Carolina vs. Northwestern CBS Sports
3 p.m.: Bryant at UConn truTV
3:30 p.m.: Charleston Classic: Tulane vs. Boston College ESPN2
6 p.m.: Charleston Classic: Utah State vs. Davidson ESPN2
Basketball, college women
9 a.m.: HoF Showcase: Syracuse vs. Michigan FS1
11 a.m.: WBCA Showcase: Washington State vs. Missouri ESPN+
11:30 a.m.: HoF Showcase: UConn vs. Utah FS1
1 p.m.: Cal State Northridge at Idaho ESPN+
2 p.m.: Eastern Washington at Gonzaga SWX
Basketball, professional men
7:30 a.m.: BBL: Bayern Munchen at Ratiopharm Ulm NBA TV
Noon: NBA G League: Motor City at Noblesville NBA TV
Football, NFL
10 a.m.: Seattle at Tennessee Fox 28
10 a.m.: Indianapolis at Kansas City CBS
1:25 p.m.: Philadelphia at Dallas Fox 28
5:15 p.m.: Tampa Bay at L.A. Rams NBC
Golf
10 a.m.: PGA: The RSM Classic Golf
10 a.m.: LPGA: CME Group Tour Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Carolina at Buffalo NHL Network
2 p.m.: Seattle at N.Y. Islanders KSKN
4 p.m.: Colorado at Chicago NHL Network
Soccer, men
6 a.m.: EPL: Aston Villa at Leeds United USA
8:30 a.m.: EPL: Arsenal at Tottenham NBC
Noon: La Liga: Real Madrid at Elche ABC
4:30 p.m.: MLS playoffs: New York City at Philadelphia FS1
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college men
11 a.m.: Eastern Wash. at Central Arkansas 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college women
11 a.m.: Eastern Washington at Gonzaga 101.5-FM
Football, NFL
10 a.m.: Seattle at Tennessee 94.5-FM
5:20 p.m.: Tampa Bay at L.A Rams. 700-AM / 105.3-FM
