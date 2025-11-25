On the air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: Battle 4 Atlantis: Vanderbilt vs. W. Kentucky ESPN
9 a.m.: ESPN Invite: Towson vs. UC San Diego ESPN2
10 a.m.: Players Era: TBD TNT
11 a.m.: Acrisure Series: Loyola Chicago vs. SJSU CBS Sports
11:30 a.m.: Maui Invite: USC vs. Arizona State ESPN
11:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: VCU vs. South Florida ESPN2
11:30 a.m.: ESPN Invite: Liberty vs. Bradley ESPNU
12:30 p.m.: Players Era: TBD TNT
1:30 p.m.: Acrisure Series: Northern Iowa vs. Tulsa CBS Sports
2 p.m.: Battle 4 Atlantis: Va. Tech vs. Colorado State ESPNU
2:30 p.m.: Maui Invite: Seton Hall vs. Washington State ESPN2
4 p.m.: Players Era: Tennessee vs. Kansas TNT
4 p.m.: Acrisure Series: Pepperdine vs. Fresno State CBS Sports
4:30 p.m.: Battle 4 Atlantis: Saint Mary’s vs. Wichita State ESPN2
4:30 p.m.: ESPN Invite: Rhode Island vs. Temple ESPNU
5 p.m.: Players Era: TBD truTV
6 p.m.: Holiday Hoops: Cal State Northridge vs. Idaho ESPN+
6:30 p.m.: Maui Invite: NC State vs. TBD ESPN2
6:30 p.m.: Players Era: Gonzaga vs. Michigan TNT
6:30 p.m.: Acrisure Series: Iowa vs. TBD CBS Sports
7:30 p.m.: Players Era: TBD truTV
8:59 p.m.: Players Era: TBD TNT
8:59 p.m.: Maui Invite: Boise State vs. TBD ESPN2
Basketball, college women
11 a.m.: Players Era: Texas vs. UCLA truTV
1:30 p.m.: Players Era: Duke vs. South Carolina truTV
Basketball, NBA Cup
2 p.m.: Detroit at Boston ESPN
4:30 p.m.: Minnesota at Oklahoma City ESPN
7 p.m.: Houston at Golden State ESPN
Golf
6:30 p.m.: DP World: Australian PGA Championship Golf
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Kelowna at Spokane Victory+
Wednesday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2:30 p.m.: Maui Invite: WSU vs. Seton Hall 920-AM / 100.7-FM
6:30 p.m.: Players Era: Gonzaga vs. Michigan 590-AM / 96.1-FM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Kelowna at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
