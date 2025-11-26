The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

8 a.m.: ESPN Invitational: Richmond vs. Furman ESPN2

9 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPN

9 a.m.: Fort Myers Tip-Off: St. Bonaventure vs. East Carolina FS1

10:30 a.m.: ESPN Invitational: Charlotte vs. Illinois State ESPN2

11 a.m.: Players Era Festival: Oregon vs. Creighton truTV

11 a.m.: Holiday Classic: San Francisco vs. Colorado CBS Sports

11:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPN

Noon: Rady Children’s Invitational: TCU vs. Florida FS1

1:30 p.m.: Fort Myers Tip-Off: N. Carolina vs. Michigan St. Fox 28

1:30 p.m.: Players Era Festival: UNLV vs. Rutgers truTV

1:30 p.m.: Holiday Classic: Washington vs. Nevada CBS Sports

2 p.m.: ESPN Invitational: BYU vs. Miami ESPN

2:30 p.m. Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPN2

2:30 p.m.: Rady Children’s Invitational: Wisc. vs. Providence FS1

4 p.m.: Acrisure Invitational: Santa Clara vs. Saint Louis CBS Sports

4:30 p.m.: ESPN Invitational: Georgetown vs. Dayton ESPN2

5 p.m.: CBS Sports Thanksgiving Classic: Duke vs. Arkansas CBS

5 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPNU

6:30 p.m.: Acrisure Invitational: Stanford vs. Minnesota CBS Sports

Football, college

4:30 p.m.: Navy at Memphis ESPN

Football, NFL

10 a.m.: Green Bay at Detroit Fox 28

1:30 p.m.: Kansas City at Dallas CBS

5:20 p.m.: Cincinnati at Baltimore NBC

Golf

5 a.m.: Ladies European Tour: Open de Espana Golf

6:30 p.m.: European Tour: Australian PGA Championship Golf

Thursday’s Radio Highlights

Football, NFL

10 a.m.: Green Bay at Detroit 700-AM / 105.3-FM / 92.5-FM

1:30 p.m.: Kansas City at Dallas 700-AM / 105.3-FM / 92.5-FM

5:20 p.m.: Cincinnati at Baltimore 700-AM / 105.3-FM / 92.5-FM

All events subject to change