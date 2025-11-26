On the air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, college men
8 a.m.: ESPN Invitational: Richmond vs. Furman ESPN2
9 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPN
9 a.m.: Fort Myers Tip-Off: St. Bonaventure vs. East Carolina FS1
10:30 a.m.: ESPN Invitational: Charlotte vs. Illinois State ESPN2
11 a.m.: Players Era Festival: Oregon vs. Creighton truTV
11 a.m.: Holiday Classic: San Francisco vs. Colorado CBS Sports
11:30 a.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPN
Noon: Rady Children’s Invitational: TCU vs. Florida FS1
1:30 p.m.: Fort Myers Tip-Off: N. Carolina vs. Michigan St. Fox 28
1:30 p.m.: Players Era Festival: UNLV vs. Rutgers truTV
1:30 p.m.: Holiday Classic: Washington vs. Nevada CBS Sports
2 p.m.: ESPN Invitational: BYU vs. Miami ESPN
2:30 p.m. Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPN2
2:30 p.m.: Rady Children’s Invitational: Wisc. vs. Providence FS1
4 p.m.: Acrisure Invitational: Santa Clara vs. Saint Louis CBS Sports
4:30 p.m.: ESPN Invitational: Georgetown vs. Dayton ESPN2
5 p.m.: CBS Sports Thanksgiving Classic: Duke vs. Arkansas CBS
5 p.m.: Battle 4 Atlantis: TBD vs. TBD ESPNU
6:30 p.m.: Acrisure Invitational: Stanford vs. Minnesota CBS Sports
Football, college
4:30 p.m.: Navy at Memphis ESPN
Football, NFL
10 a.m.: Green Bay at Detroit Fox 28
1:30 p.m.: Kansas City at Dallas CBS
5:20 p.m.: Cincinnati at Baltimore NBC
Golf
5 a.m.: Ladies European Tour: Open de Espana Golf
6:30 p.m.: European Tour: Australian PGA Championship Golf
Thursday’s Radio Highlights
Football, NFL
10 a.m.: Green Bay at Detroit 700-AM / 105.3-FM / 92.5-FM
1:30 p.m.: Kansas City at Dallas 700-AM / 105.3-FM / 92.5-FM
5:20 p.m.: Cincinnati at Baltimore 700-AM / 105.3-FM / 92.5-FM
All events subject to change