On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

3:30 p.m.: Temple at Villanova FS1

4 p.m.: Saint Francis at Xavier truTV

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Chicago at Orlando Peacock

7 p.m.: Phoenix at L.A. Lakers Peacock

Football, NFL

5:15 p.m.: N.Y. Giants at New England ABC

Hockey, NHL

4 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia NHL

Soccer, women’s international

4 p.m.: Friendly: United States vs. Italy TBS

Monday’s Radio Highlights

Football, NFL

5:15 p.m.: N.Y. Giants at New England 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change