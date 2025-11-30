On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, college men
3:30 p.m.: Temple at Villanova FS1
4 p.m.: Saint Francis at Xavier truTV
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Chicago at Orlando Peacock
7 p.m.: Phoenix at L.A. Lakers Peacock
Football, NFL
5:15 p.m.: N.Y. Giants at New England ABC
Hockey, NHL
4 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia NHL
Soccer, women’s international
4 p.m.: Friendly: United States vs. Italy TBS
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: N.Y. Giants at New England 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change