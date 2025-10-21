On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, NBA
4 p.m.: Cleveland at New York ESPN
6:30 p.m.: San Antonio at Dallas ESPN
Football, college
4:30 p.m.: Middle Tennessee at Delaware ESPN2
6 p.m.: Missouri State at New Mexico State CBS Sports
Golf
7 p.m.: LPGA: Hanwha International Crown Golf
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Detroit at Buffalo TNT
Soccer, men, UEFA Champions League
Noon: Club Brugge at Bayern Munchen CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change