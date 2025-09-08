On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
4:05 p.m.: Detroit at N.Y. Yankees TBS
6:40 p.m.: Cincinnati at San Diego OR Arizona at San Francisco MLB
6:40 p.m.: St. Louis at Seattle Root
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Minnesota at Indiana ESPN
7 p.m.: Los Angeles at Phoenix NBA
Golf
6:30 a.m.: Folds of Honor Collegiate Golf
1:30 p.m.: Folds of Honor Collegiate Golf
Soccer, men’s international
4:30 p.m.: Friendly: United States vs. Japan TNT
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: St. Louis at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change