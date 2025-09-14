The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
61°F
Current Conditions
Mist
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Chi. Cubs at Pittsburgh OR Atlanta at Washington MLB

6:40 p.m.: San Francisco at Arizona OR Phil. at L.A. Dodgers MLB

Football, NFL

4 p.m.: Tampa Bay at Houston ABC

7 p.m.: L.A. Chargers at Las Vegas ABC

Golf, college

2 p.m.: Jackson T. Stephens Cup Golf

Track and field

3:15 a.m.: World Athletics Championships USA / Peacock

Monday’s Radio Highlights

Football, NFL

4 p.m.: Tampa Bay at Houston 700-AM / 105.3-FM

7 p.m.: L.A. Chargers at Las Vegas 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change