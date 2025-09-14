On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Chi. Cubs at Pittsburgh OR Atlanta at Washington MLB
6:40 p.m.: San Francisco at Arizona OR Phil. at L.A. Dodgers MLB
Football, NFL
4 p.m.: Tampa Bay at Houston ABC
7 p.m.: L.A. Chargers at Las Vegas ABC
Golf, college
2 p.m.: Jackson T. Stephens Cup Golf
Track and field
3:15 a.m.: World Athletics Championships USA / Peacock
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL
4 p.m.: Tampa Bay at Houston 700-AM / 105.3-FM
7 p.m.: L.A. Chargers at Las Vegas 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change