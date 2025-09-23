On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: Washington at Atlanta MLB
1 p.m.: Milwaukee at San Diego MLB
3:35 p.m.: Tampa Bay at Baltimore FS1
5 p.m.: N.Y. Mets at Chi. Cubs ESPN
6:40 p.m.: Colorado at Seattle Root
7:30 p.m.: L.A. Dodgers at Arizona or St. Louis at San Fran. MLB
Hockey, NHL preseason
3 p.m.: Florida at Carolina NHL
6 p.m.: Seattle at Edmonton NHL
Soccer, men, UEFA Europa League
9:45 a.m.: Sturm Graz at Midtjylland CBS Sports
Noon: Nottingham Forest at Real Betis CBS Sports
Soccer, women, USL Super League
4 p.m.: Spokane at Carolina Peacock
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:30 p.m.: Colorado at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change