On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
11 p.m.: F1: Japanese Grand Prix FS1
5 p.m.: ARCA Menards Series FS1
Baseball, MLB
4:05 p.m.: Baltimore at New York MLB
4:10 p.m.: Texas at Cleveland or New York at Miami KSKN
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle Root
6:40 p.m.: Arizona at San Diego MLB
Basketball, WNBA playoffs
4:30 p.m.: Las Vegas at Indiana ESPN2
6:30 p.m.: Minnesota at Phoenix ESPN2
Football, college
4 p.m.: Florida State at Virginia ESPN
6 p.m.: Texas Christian at Arizona State Fox28
7:30 p.m.: Houston at Oregon State ESPN
Golf
4 a.m.: Ryder Cup NBC / USA
Soccer, college
3 p.m.: Wake Forest at Clemson ESPNU
Soccer, NWSL
5 p.m.: Kansas City at Chicago Prime
7:30 p.m.: San Diego at Orlando Paramount
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
11:10 a.m.: NASCAR Cup: Playoff at Kansas (qualifying) TruTV
1 p.m.: NASCAR Xfinity: Kansas Lottery 300 KSKN
10 p.m.: F1: Japanese Grand Prix FS1
Baseball, MLB
10:05 a.m.: Baltimore at N.Y. Yankees MLB
1:10 p.m.: Detroit at Boston OR N.Y. Mets at Miami MLB
4:15 p.m.: Texas at Cleveland OR Cincinnati at Milwaukee Fox28
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle Root
Football, college
9 a.m.: Notre Dame at Arkansas ABC
9 a.m.: Southern California at Illinois Fox28
9 a.m.: Georgia Tech at Wake Forest ESPN
9 a.m.: Louisville at Pittsburgh ESPN2
9 a.m.: Cincinnati at Kansas TNT
9 a.m.: Central Florida at Kansas State FS1
9 a.m.: South Alabama at North Texas ESPNU
9 a.m.: Bowling Green at Ohio CBS Sports
12:30 p.m.: Ohio State at Washington CBS
12:30 p.m.: Louisiana State at Ole Miss ABC
12:30 p.m.: Auburn at Texas A&M ESPN
12:30 p.m.: Utah at West Virginia Fox28
12:30 a.m.: Baylor at Oklahoma State ESPN2
12:30 a.m.: Rice at Navy CBS Sports
1 p.m.: Tulane at Tulsa ESPNU
1 p.m.: Eastern Washington at Montana State SWX / ESPN+
1:10 p.m.: Hawai’i at Air Force FS1
4 p.m.: Arizona at Iowa State ESPN
4 p.m.: Virginia Tech at North Carolina State KSKN
4 p.m.: Memphis at Florida Atlantic ESPN2
4:30 p.m.: Oregon at Penn State NBC
4:30 p.m.: Alabama at Georgia ABC
4:30 p.m.: Massachusetts at Missouri ESPNU
4:30 p.m.: Washington State at Colorado State CBS Sports
4:30 p.m.: Appalachian State at Boise State FS1
7:15 p.m.: Brigham Young at Colorado ESPN
7:15 p.m.: Idaho at Montana ESPN2
Golf
4 a.m.: Ryder Cup NBC / USA
Hockey, NHL preseason
4 p.m.: Chicago at St. Louis NHL
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane Victory+
Soccer, men’s club
4:30 a.m.: EPL: Brentford at Manchester United USA
7 a.m.: EPL: Manchester City at Burnley USA
9:30: EPL: Nottingham Forest at Sunderland USA
Noon: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA
4 p.m.: USL: Detroit at Louisville City KSKN
4:30 p.m.: USL: Louisville at Angel City ION
6 p.m.: USL1: Spokane at Greenville ESPN+
7:30 p.m.: MLS: Seattle at Vancouver AppleTV+
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Football, college
1 p.m.: Eastern Washington at Montana State 700-AM / 105.3-FM
4:30 p.m.: Washington St. at Colorado St 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: NASCAR Cup: Playoff at Kansas USA
Baseball, MLB
12:20 p.m.: L.A. Dodgers at Mariners Root
Basketball, WNBA playoffs
Noon: Las Vegas at Indiana ABC
5 p.m.: Minnesota at Phoenix ESPN
Football, NFL
6:30 a.m.: Minnesota vs. Pittsburgh in Dublin NFL
10 a.m.: Washington at Atlanta CBS
10 a.m.: Philadelphia at Tampa Bay Fox 28
1:25 p.m.: Baltimore at Kansas City CBS
5:20 p.m.: Green Bay at Dallas NBC
Golf
9 a.m.: Ryder Cup NBC
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Aston Villa at Fulham USA
8:30 a.m.: EPL: Newcastle at Arsenal USA
Soccer, women’s club
3 p.m.: USL: New Mexico United at Lexington CBS Sports
5 p.m.: NWSL: Seattle Reign at North Carolina Paramount+
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
12:10 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
6:30 a.m.: Minnesota vs. Pittsburgh in Dublin 92.5-FM
5:20 p.m.: Green Bay at Dallas 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change