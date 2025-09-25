The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
67°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

11 p.m.: F1: Japanese Grand Prix FS1

5 p.m.: ARCA Menards Series FS1

Baseball, MLB

4:05 p.m.: Baltimore at New York MLB

4:10 p.m.: Texas at Cleveland or New York at Miami KSKN

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle Root

6:40 p.m.: Arizona at San Diego MLB

Basketball, WNBA playoffs

4:30 p.m.: Las Vegas at Indiana ESPN2

6:30 p.m.: Minnesota at Phoenix ESPN2

Football, college

4 p.m.: Florida State at Virginia ESPN

6 p.m.: Texas Christian at Arizona State Fox28

7:30 p.m.: Houston at Oregon State ESPN

Golf

4 a.m.: Ryder Cup NBC / USA

Soccer, college

3 p.m.: Wake Forest at Clemson ESPNU

Soccer, NWSL

5 p.m.: Kansas City at Chicago Prime

7:30 p.m.: San Diego at Orlando Paramount

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

11:10 a.m.: NASCAR Cup: Playoff at Kansas (qualifying) TruTV

1 p.m.: NASCAR Xfinity: Kansas Lottery 300 KSKN

10 p.m.: F1: Japanese Grand Prix FS1

Baseball, MLB

10:05 a.m.: Baltimore at N.Y. Yankees MLB

1:10 p.m.: Detroit at Boston OR N.Y. Mets at Miami MLB

4:15 p.m.: Texas at Cleveland OR Cincinnati at Milwaukee Fox28

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle Root

Football, college

9 a.m.: Notre Dame at Arkansas ABC

9 a.m.: Southern California at Illinois Fox28

9 a.m.: Georgia Tech at Wake Forest ESPN

9 a.m.: Louisville at Pittsburgh ESPN2

9 a.m.: Cincinnati at Kansas TNT

9 a.m.: Central Florida at Kansas State FS1

9 a.m.: South Alabama at North Texas ESPNU

9 a.m.: Bowling Green at Ohio CBS Sports

12:30 p.m.: Ohio State at Washington CBS

12:30 p.m.: Louisiana State at Ole Miss ABC

12:30 p.m.: Auburn at Texas A&M ESPN

12:30 p.m.: Utah at West Virginia Fox28

12:30 a.m.: Baylor at Oklahoma State ESPN2

12:30 a.m.: Rice at Navy CBS Sports

1 p.m.: Tulane at Tulsa ESPNU

1 p.m.: Eastern Washington at Montana State SWX / ESPN+

1:10 p.m.: Hawai’i at Air Force FS1

4 p.m.: Arizona at Iowa State ESPN

4 p.m.: Virginia Tech at North Carolina State KSKN

4 p.m.: Memphis at Florida Atlantic ESPN2

4:30 p.m.: Oregon at Penn State NBC

4:30 p.m.: Alabama at Georgia ABC

4:30 p.m.: Massachusetts at Missouri ESPNU

4:30 p.m.: Washington State at Colorado State CBS Sports

4:30 p.m.: Appalachian State at Boise State FS1

7:15 p.m.: Brigham Young at Colorado ESPN

7:15 p.m.: Idaho at Montana ESPN2

Golf

4 a.m.: Ryder Cup NBC / USA

Hockey, NHL preseason

4 p.m.: Chicago at St. Louis NHL

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Tri-City at Spokane Victory+

Soccer, men’s club

4:30 a.m.: EPL: Brentford at Manchester United USA

7 a.m.: EPL: Manchester City at Burnley USA

9:30: EPL: Nottingham Forest at Sunderland USA

Noon: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA

4 p.m.: USL: Detroit at Louisville City KSKN

4:30 p.m.: USL: Louisville at Angel City ION

6 p.m.: USL1: Spokane at Greenville ESPN+

7:30 p.m.: MLS: Seattle at Vancouver AppleTV+

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Football, college

1 p.m.: Eastern Washington at Montana State 700-AM / 105.3-FM

4:30 p.m.: Washington St. at Colorado St 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: NASCAR Cup: Playoff at Kansas USA

Baseball, MLB

12:20 p.m.: L.A. Dodgers at Mariners Root

Basketball, WNBA playoffs

Noon: Las Vegas at Indiana ABC

5 p.m.: Minnesota at Phoenix ESPN

Football, NFL

6:30 a.m.: Minnesota vs. Pittsburgh in Dublin NFL

10 a.m.: Washington at Atlanta CBS

10 a.m.: Philadelphia at Tampa Bay Fox 28

1:25 p.m.: Baltimore at Kansas City CBS

5:20 p.m.: Green Bay at Dallas NBC

Golf

9 a.m.: Ryder Cup NBC

Soccer, men’s club

6 a.m.: EPL: Aston Villa at Fulham USA

8:30 a.m.: EPL: Newcastle at Arsenal USA

Soccer, women’s club

3 p.m.: USL: New Mexico United at Lexington CBS Sports

5 p.m.: NWSL: Seattle Reign at North Carolina Paramount+

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

12:10 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

6:30 a.m.: Minnesota vs. Pittsburgh in Dublin 92.5-FM

5:20 p.m.: Green Bay at Dallas 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change