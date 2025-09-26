The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
52°F
Current Conditions
Scattered clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

11:10 a.m.: NASCAR Cup: Playoff at Kansas (qualifying) TruTV

1 p.m.: NASCAR Xfinity: Kansas Lottery 300 KSKN

10 p.m.: F1: Japanese Grand Prix FS1

Baseball, MLB

10:05 a.m.: Baltimore at N.Y. Yankees MLB

1:10 p.m.: Detroit at Boston OR N.Y. Mets at Miami MLB

4:15 p.m.: Texas at Cleveland OR Cincinnati at Milwaukee Fox28

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle Root

Football, college

9 a.m.: Notre Dame at Arkansas ABC

9 a.m.: Southern California at Illinois Fox28

9 a.m.: Georgia Tech at Wake Forest ESPN

9 a.m.: Louisville at Pittsburgh ESPN2

9 a.m.: Cincinnati at Kansas TNT

9 a.m.: Central Florida at Kansas State FS1

9 a.m.: South Alabama at North Texas ESPNU

9 a.m.: Bowling Green at Ohio CBS Sports

12:30 p.m.: Ohio State at Washington CBS

12:30 p.m.: Louisiana State at Ole Miss ABC

12:30 p.m.: Auburn at Texas A&M ESPN

12:30 p.m.: Utah at West Virginia Fox28

12:30 a.m.: Baylor at Oklahoma State ESPN2

12:30 a.m.: Rice at Navy CBS Sports

1 p.m.: Tulane at Tulsa ESPNU

1 p.m.: Eastern Washington at Montana State SWX / ESPN+

1:10 p.m.: Hawaii at Air Force FS1

4 p.m.: Arizona at Iowa State ESPN

4 p.m.: Virginia Tech at North Carolina State KSKN

4 p.m.: Memphis at Florida Atlantic ESPN2

4:30 p.m.: Oregon at Penn State NBC

4:30 p.m.: Alabama at Georgia ABC

4:30 p.m.: Massachusetts at Missouri ESPNU

4:30 p.m.: Washington State at Colorado State CBS Sports

4:30 p.m.: Appalachian State at Boise State FS1

7:15 p.m.: Brigham Young at Colorado ESPN

7:15 p.m.: Idaho at Montana ESPN2

Golf

4 a.m.: Ryder Cup NBC / USA

Hockey, NHL preseason

4 p.m.: Chicago at St. Louis NHL

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Tri-City at Spokane Victory+

Soccer, men’s club

4:30 a.m.: EPL: Brentford at Manchester United USA

7 a.m.: EPL: Manchester City at Burnley USA

9:30: EPL: Nottingham Forest at Sunderland USA

Noon: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA

4 p.m.: USLC: Detroit at Louisville City KSKN

4:30 p.m.: USLC: Louisville at Angel City ION

6 p.m.: USL1: Spokane at Greenville ESPN+

7:30 p.m.: MLS: Seattle at Vancouver AppleTV+

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Football, college

1 p.m.: Eastern Washington at Montana State 700-AM / 105.3-FM

4:30 p.m.: Washington St. at Colorado St 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden … 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change