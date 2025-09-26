On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
11:10 a.m.: NASCAR Cup: Playoff at Kansas (qualifying) TruTV
1 p.m.: NASCAR Xfinity: Kansas Lottery 300 KSKN
10 p.m.: F1: Japanese Grand Prix FS1
Baseball, MLB
10:05 a.m.: Baltimore at N.Y. Yankees MLB
1:10 p.m.: Detroit at Boston OR N.Y. Mets at Miami MLB
4:15 p.m.: Texas at Cleveland OR Cincinnati at Milwaukee Fox28
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle Root
Football, college
9 a.m.: Notre Dame at Arkansas ABC
9 a.m.: Southern California at Illinois Fox28
9 a.m.: Georgia Tech at Wake Forest ESPN
9 a.m.: Louisville at Pittsburgh ESPN2
9 a.m.: Cincinnati at Kansas TNT
9 a.m.: Central Florida at Kansas State FS1
9 a.m.: South Alabama at North Texas ESPNU
9 a.m.: Bowling Green at Ohio CBS Sports
12:30 p.m.: Ohio State at Washington CBS
12:30 p.m.: Louisiana State at Ole Miss ABC
12:30 p.m.: Auburn at Texas A&M ESPN
12:30 p.m.: Utah at West Virginia Fox28
12:30 a.m.: Baylor at Oklahoma State ESPN2
12:30 a.m.: Rice at Navy CBS Sports
1 p.m.: Tulane at Tulsa ESPNU
1 p.m.: Eastern Washington at Montana State SWX / ESPN+
1:10 p.m.: Hawaii at Air Force FS1
4 p.m.: Arizona at Iowa State ESPN
4 p.m.: Virginia Tech at North Carolina State KSKN
4 p.m.: Memphis at Florida Atlantic ESPN2
4:30 p.m.: Oregon at Penn State NBC
4:30 p.m.: Alabama at Georgia ABC
4:30 p.m.: Massachusetts at Missouri ESPNU
4:30 p.m.: Washington State at Colorado State CBS Sports
4:30 p.m.: Appalachian State at Boise State FS1
7:15 p.m.: Brigham Young at Colorado ESPN
7:15 p.m.: Idaho at Montana ESPN2
Golf
4 a.m.: Ryder Cup NBC / USA
Hockey, NHL preseason
4 p.m.: Chicago at St. Louis NHL
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane Victory+
Soccer, men’s club
4:30 a.m.: EPL: Brentford at Manchester United USA
7 a.m.: EPL: Manchester City at Burnley USA
9:30: EPL: Nottingham Forest at Sunderland USA
Noon: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA
4 p.m.: USLC: Detroit at Louisville City KSKN
4:30 p.m.: USLC: Louisville at Angel City ION
6 p.m.: USL1: Spokane at Greenville ESPN+
7:30 p.m.: MLS: Seattle at Vancouver AppleTV+
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Football, college
1 p.m.: Eastern Washington at Montana State 700-AM / 105.3-FM
4:30 p.m.: Washington St. at Colorado St 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden … 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change