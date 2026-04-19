On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
8:10 a.m.: Detroit at Boston MLB
3:10 p.m.: Cincinnati at Tampa Bay MLB
4:40 p.m.: Baltimore at Kansas City FS1
6:38 p.m.: Toronto at L.A. Angels MLB
6:40 p.m.: Athletics at Seattle Mariners TV
Basketball, NBA playoffs
4 p.m.: Toronto at Cleveland Peacock
5 p.m.: Atlanta at New York NBC
7:30 p.m.: Minnesota at Denver NBC
Hockey, NHL playoffs
4 p.m.: Philadelphia at Pittsburgh ESPN
4:30 p.m.: Ottawa at Carolina ESPN2
6:30 p.m.: Minnesota at Dallas ESPN
7 p.m.: Anaheim at Edmonton ESPN2
Soccer, men’s club
Noon: EPL: Crystal Palace at West Ham USA
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Athletics at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change