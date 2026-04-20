Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Athletics at Seattle Mariners TV

Basketball, NBA playoffs

4 p.m.: Philadelphia at Boston Peacock

5 p.m.: Portland at San Antonio NBC

7:30 p.m.: Houston at L.A. Lakers NBC

Hockey, NHL playoffs

4 p.m.: Montreal at Tampa Bay ESPN2

4:30 p.m.: Boston at Buffalo ESPN

6:30 p.m.: Utah at Vegas ESPN2

7 p.m.: Los Angeles at Colorado ESPN

Soccer, men’s club

Noon: EPL: Brighton at Chelsea USA

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Athletics at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

7:05 p.m.: Spokane at Everett 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change