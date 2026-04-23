On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
4 p.m.: NHRA: 4-Wide Nationals FS1
Baseball, college
6 p.m.: Loyola Marymount at Gonzaga SWX
6:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network
Baseball, MLB
5:10 p.m.: N.Y. Yankees at Houston MLB Network
5:15 p.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV
Basketball, NBA playoffs
4 p.m.: Boston at Philadelphia Prime Video
5 p.m.: L.A. Lakers at Houston Prime Video
7:30 p.m.: San Antonio at Portland Prime Video
Football, NFL draft
4 p.m.: Rounds 2-3 ABC / ESPN
Football, UFL
5 p.m.: D.C. at Birmingham Fox 28
Golf
Noon: PGA: Zurich Classic Golf
9:30 p.m.: DP World Tour: China Open Golf
Hockey, NHL playoffs
4 p.m.: Tampa Bay at Montreal TNT / truTV
6:30 p.m.: Vegas at Utah TBS
7 p.m.: Edmonton at Anaheim TNT / truTV
Lacrosse, college men
4 p.m.: Loyola Maryland at Navy CBS Sports
Soccer, EPL
Noon: Nottingham Forest at Sunderland USA
Softball, college
4 p.m.: Texas A&M at South Carolina ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, college
6:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
5:15 p.m.: Seattle at St. Louis 92.5-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Football, NFL draft
3 p.m.: Rounds 2-3 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
9:30 a.m.: ARCA Menards Series: Alabama 200 FS1
1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Ag-Pro 300 KSKN
Baseball, college
4:30 p.m.: LSU at Mississippi State ESPN2
6 p.m.: Loyola Marymount at Gonzaga ESPN+
6:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network
Baseball, MLB
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV
12:05 p.m.: Cleveland at Toronto FS1
3:05 p.m.: San Diego at Arizona MLB Network
4:15 p.m.: Detroit at Cincinnati Fox 28
Basketball, NBA playoffs
10 a.m.: Detroit at Orlando Peacock
12:30 p.m.: Oklahoma City at Phoenix NBC
3 p.m.: New York at Atlanta NBC
5:30 p.m.: Denver at Minnesota ABC
Football, NFL draft
9 a.m.: Rounds 4-7 ABC/ESPN
Football, UFL
4 p.m.: St. Louis at Orlando ESPN
Golf
10 a.m.: LPGA: Chevron Championship NBC
10 a.m.: PGA: Zurich Classic Golf
Noon: Zurich Classic continued CBS
Noon: PGA Champions: Mitsubishi Electric Classic CNBC
9 p.m.: DP World Tour: China Open Golf
Hockey, NHL playoffs
Noon: Carolina at Ottawa TBS / truTV
2:30 p.m.: Dallas at Minnesota TBS / truTV
5 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia TBS / truTV
Horse racing
3 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, college men
9 a.m.: Duke at North Carolina ESPNU
Soccer
7 a.m.: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA
9:15 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Barcelona at Bayern Munich CBS Sports
10 a.m.: NWSL: Bay at Gotham CBS
1:45 p.m.: L.A. FC at Minnesota Fox 28
4 p.m.: USL Cup: Rhode Island at Hartford CBS Sports
6 p.m.: Liga MX: Leon at Toluca CBS Sports
7:30 p.m.: Dallas at Seattle Apple TV
8 p.m.: Liga MX: Atlas at America CBS Sports
Softball, college
9 a.m.: Clemson at Duke ESPN2
11:30 a.m.: Georgia at Oklahoma ESPN2
1 p.m.: Texas Tech at Arizona State ESPN2
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
6:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis 92.5-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Football, NFL draft
9 a.m.: Rounds 4-7 700-AM / 105.3-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500 Fox 28
Baseball, college
10 a.m.: Texas at Vanderbilt ESPN2
Noon: Loyola Marymount at Gonzaga ESPN+
12:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Boston at Baltimore MLB Network
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV
1:10 p.m.: Chicago Cubs at L.A. Dodgers MLB Network
4:20 p.m.: L.A. Angels at Kansas City Peacock
Basketball, NBA playoffs
10 a.m.: Cleveland at Toronto ESPN
12:30 p.m.: San Antonio at Portland ESPN
4 p.m.: Boston at Philadelphia NBC
6:30 p.m.: L.A. Lakers at Houston NBC
Football, UFL
9 a.m.: Columbus at Houston ABC
Noon: Louisville at Dallas ABC
Golf
10 a.m.: PGA: Zurich Classic Golf
11 a.m.: LPGA: Chevron Championship NBC
Noon: Zurich Classic continued CBS
Noon: PGA Champions: Mitsubishi Electric Classic Golf
4 p.m.: PGA Professional Championship Golf
Hockey, NHL playoffs
11 a.m.: Buffalo at Boston TNT / truTV
1:30 p.m.: Colorado at Los Angeles TNT / truTV
4 p.m.: Tampa Bay at Montreal ESPN
6:30 p.m.: Edmonton at Anaheim ESPNHorse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer
7 a.m.: FA Cup: Leeds United at Chelsea ESPN2
7:30 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Arsenal CBS Sports
3 p.m.: NWSL: Portland at Angel City ESPN2
4 p.m.: USL Super League: Fort Lauderdale at Spokane Peacock
Volleyball, Major League Volleyball
Noon: Indy at Atlanta CBS Sports
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, college
12:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM/105.3-FM
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
4:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
All events subject to change