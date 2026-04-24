On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
9:30 a.m.: ARCA Menards Series: Alabama 200 FS1
1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Ag-Pro 300 KSKN
Baseball, college
4:30 p.m.: LSU at Mississippi State ESPN2
6 p.m.: Loyola Marymount at Gonzaga ESPN+
6:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network
Baseball, MLB
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV
12:05 p.m.: Cleveland at Toronto FS1
3:05 p.m.: San Diego at Arizona MLB Network
4:15 p.m.: Detroit at Cincinnati Fox 28
Basketball, NBA playoffs
10 a.m.: Detroit at Orlando Peacock
12:30 p.m.: Oklahoma City at Phoenix NBC
3 p.m.: New York at Atlanta NBC
5:30 p.m.: Denver at Minnesota ABC
Football, NFL draft
9 a.m.: Rounds 4-7 ABC/ESPN
Football, UFL
4 p.m.: St. Louis at Orlando ESPN
Golf
10 a.m.: LPGA: Chevron Championship NBC
10 a.m.: PGA: Zurich Classic Golf
Noon: Zurich Classic continued CBS
Noon: PGA Champions: Mitsubishi Electric Classic CNBC
9 p.m.: DP World Tour: China Open Golf
Hockey, NHL playoffs
Noon: Carolina at Ottawa TBS / truTV
2:30 p.m.: Dallas at Minnesota TBS / truTV
5 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia TBS / truTV
Horse racing
3 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, college men
9 a.m.: Duke at North Carolina ESPNU
Soccer
7 a.m.: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA
9:15 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Barcelona at Bayern Munich CBS Sports
10 a.m.: NWSL: Bay at Gotham CBS
1:45 p.m.: L.A. FC at Minnesota Fox 28
4 p.m.: USL Cup: Rhode Island at Hartford CBS Sports
6 p.m.: Liga MX: Leon at Toluca CBS Sports
7:30 p.m.: Dallas at Seattle Apple TV
8 p.m.: Liga MX: Atlas at America CBS Sports
Softball, college
9 a.m.: Clemson at Duke ESPN2
11:30 a.m.: Georgia at Oklahoma ESPN2
1 p.m.: Texas Tech at Arizona State ESPN2
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
6:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis 92.5-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Football, NFL draft
9 a.m.: Rounds 4-7 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change