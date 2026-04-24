The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
54°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: ARCA Menards Series: Alabama 200 FS1

1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Ag-Pro 300 KSKN

Baseball, college

4:30 p.m.: LSU at Mississippi State ESPN2

6 p.m.: Loyola Marymount at Gonzaga ESPN+

6:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network

Baseball, MLB

11:15 a.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV

12:05 p.m.: Cleveland at Toronto FS1

3:05 p.m.: San Diego at Arizona MLB Network

4:15 p.m.: Detroit at Cincinnati Fox 28

Basketball, NBA playoffs

10 a.m.: Detroit at Orlando Peacock

12:30 p.m.: Oklahoma City at Phoenix NBC

3 p.m.: New York at Atlanta NBC

5:30 p.m.: Denver at Minnesota ABC

Football, NFL draft

9 a.m.: Rounds 4-7 ABC/ESPN

Football, UFL

4 p.m.: St. Louis at Orlando ESPN

Golf

10 a.m.: LPGA: Chevron Championship NBC

10 a.m.: PGA: Zurich Classic Golf

Noon: Zurich Classic continued CBS

Noon: PGA Champions: Mitsubishi Electric Classic CNBC

9 p.m.: DP World Tour: China Open Golf

Hockey, NHL playoffs

Noon: Carolina at Ottawa TBS / truTV

2:30 p.m.: Dallas at Minnesota TBS / truTV

5 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia TBS / truTV

Horse racing

3 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, college men

9 a.m.: Duke at North Carolina ESPNU

Soccer

7 a.m.: EPL: Tottenham at Wolverhampton USA

9:15 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Barcelona at Bayern Munich CBS Sports

10 a.m.: NWSL: Bay at Gotham CBS

1:45 p.m.: L.A. FC at Minnesota Fox 28

4 p.m.: USL Cup: Rhode Island at Hartford CBS Sports

6 p.m.: Liga MX: Leon at Toluca CBS Sports

7:30 p.m.: Dallas at Seattle Apple TV

8 p.m.: Liga MX: Atlas at America CBS Sports

Softball, college

9 a.m.: Clemson at Duke ESPN2

11:30 a.m.: Georgia at Oklahoma ESPN2

1 p.m.: Texas Tech at Arizona State ESPN2

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

6:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB

11:15 a.m.: Seattle at St. Louis 92.5-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM

Football, NFL draft

9 a.m.: Rounds 4-7 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change