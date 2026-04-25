On the Air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500 Fox 28
Baseball, college
10 a.m.: Texas at Vanderbilt ESPN2
Noon: Loyola Marymount at Gonzaga ESPN+
12:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Boston at Baltimore MLB Network
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV
1:10 p.m.: Chicago Cubs at L.A. Dodgers MLB Network
4:20 p.m.: L.A. Angels at Kansas City Peacock
Basketball, NBA playoffs
10 a.m.: Cleveland at Toronto ESPN
12:30 p.m.: San Antonio at Portland ESPN
4 p.m.: Boston at Philadelphia NBC
6:30 p.m.: L.A. Lakers at Houston NBC
Football, UFL
9 a.m.: Columbus at Houston ABC
Noon: Louisville at Dallas ABC
Golf
10 a.m.: PGA: Zurich Classic Golf
11 a.m.: LPGA: Chevron Championship NBC
Noon: Zurich Classic continued CBS
Noon: PGA Champions: Mitsubishi Electric Classic Golf
4 p.m.: PGA Professional Championship Golf
Hockey, NHL playoffs
11 a.m.: Buffalo at Boston TNT / truTV
1:30 p.m.: Colorado at Los Angeles TNT / truTV
4 p.m.: Tampa Bay at Montreal ESPN
6:30 p.m.: Edmonton at Anaheim ESPN
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer
7 a.m.: FA Cup: Leeds United at Chelsea ESPN2
7:30 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Arsenal CBS Sports
3 p.m.: NWSL: Portland at Angel City ESPN2
4 p.m.: USL Super League: Fort Lauderdale at Spokane Peacock
Volleyball, Major League Volleyball
Noon: Indy at Atlanta CBS Sports
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, college
12:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
11:15 a.m.: Seattle at St. Louis 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
4:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
All events subject to change