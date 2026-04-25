Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500 Fox 28

Baseball, college

10 a.m.: Texas at Vanderbilt ESPN2

Noon: Loyola Marymount at Gonzaga ESPN+

12:05 p.m.: New Mexico at Washington State MW Network

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Boston at Baltimore MLB Network

11:15 a.m.: Seattle at St. Louis Mariners TV

1:10 p.m.: Chicago Cubs at L.A. Dodgers MLB Network

4:20 p.m.: L.A. Angels at Kansas City Peacock

Basketball, NBA playoffs

10 a.m.: Cleveland at Toronto ESPN

12:30 p.m.: San Antonio at Portland ESPN

4 p.m.: Boston at Philadelphia NBC

6:30 p.m.: L.A. Lakers at Houston NBC

Football, UFL

9 a.m.: Columbus at Houston ABC

Noon: Louisville at Dallas ABC

Golf

10 a.m.: PGA: Zurich Classic Golf

11 a.m.: LPGA: Chevron Championship NBC

Noon: Zurich Classic continued CBS

Noon: PGA Champions: Mitsubishi Electric Classic Golf

4 p.m.: PGA Professional Championship Golf

Hockey, NHL playoffs

11 a.m.: Buffalo at Boston TNT / truTV

1:30 p.m.: Colorado at Los Angeles TNT / truTV

4 p.m.: Tampa Bay at Montreal ESPN

6:30 p.m.: Edmonton at Anaheim ESPN

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer

7 a.m.: FA Cup: Leeds United at Chelsea ESPN2

7:30 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Arsenal CBS Sports

3 p.m.: NWSL: Portland at Angel City ESPN2

4 p.m.: USL Super League: Fort Lauderdale at Spokane Peacock

Volleyball, Major League Volleyball

Noon: Indy at Atlanta CBS Sports

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college

12:05 p.m.: New Mexico at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB

9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

11:15 a.m.: Seattle at St. Louis 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

4:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM

All events subject to change