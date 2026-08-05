On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Pittsburgh at Milwaukee MLB
1:10 p.m.: Detroit at Seattle SEAM
4:30 p.m.: Minnesota at Kansas City ESPN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Las Vegas at Indiana Prime Video
6 p.m.: Los Angeles at Minnesota Prime Video
Football, NFL preseason
5 p.m.: Carolina vs. Arizona NBC
Golf
6 a.m.: PIF London Championship Golf
8 a.m.: U.S. Women’s Amateur Golf
Noon: PGA: Wyndham Championship Golf
Soccer, men
5 p.m.: Leagues Cup: Philadelphia at Cruz Azul FS1
Softball, Little League
10 a.m.: Florida vs. North Carolina ESPN
2 p.m.: Puerto Rico vs. Kentucky ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Detroit at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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