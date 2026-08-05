The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Pittsburgh at Milwaukee MLB

1:10 p.m.: Detroit at Seattle SEAM

4:30 p.m.: Minnesota at Kansas City ESPN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Las Vegas at Indiana Prime Video

6 p.m.: Los Angeles at Minnesota Prime Video

Football, NFL preseason

5 p.m.: Carolina vs. Arizona NBC

Golf

6 a.m.: PIF London Championship Golf

8 a.m.: U.S. Women’s Amateur Golf

Noon: PGA: Wyndham Championship Golf

Soccer, men

5 p.m.: Leagues Cup: Philadelphia at Cruz Azul FS1

Softball, Little League

10 a.m.: Florida vs. North Carolina ESPN

2 p.m.: Puerto Rico vs. Kentucky ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Detroit at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change