On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR Cup Series
1:30 p.m.: Cook Out Clash (practice and qualifying) Fox 28
3 p.m.: Cook Out Clash Fox 28
Basketball, college men
4 p.m.: UCF at Houston FS1
4 p.m.: Notre Dame at Louisville ESPN2
4 p.m.: St. Thomas-Minnesota at South Dakota State CBS Sports
4 p.m.: Wright State at Robert Morris ESPNU
6 p.m.: BYU at Oklahoma State FS1
6 p.m.: Arizona State at Utah CBS Sports
6 p.m.: Oklahoma at Kentucky ESPN2
7 p.m.: Gonzaga at Portland KHQ / ESPN+
8 p.m.: Washington State at Oregon State CBS Sports
8 p.m.: Utah State at New Mexico FS1
Basketball, college women
5 p.m.: UConn at DePaul truTV
Basketball, NBA
4 p.m.: Denver at New York ESPN
6:30 p.m.: Oklahoma City at San Antonio ESPN
Golf
7 a.m.: LIV: Riyadh FS1
Hockey, NHL
4 p.m.: Boston at Florida TNT
6:30 p.m.: St. Louis at Dallas TNT
7 p.m.: Seattle at Los Angeles ESPN+
Wednesday’s Radio Highlights
Basketball, college men
7 p.m.: Gonzaga at Portland 590-AM / 96.1-FM
8 p.m.: Washington State at Oregon State 920-AM / 100.7-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change