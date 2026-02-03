The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR Cup Series

1:30 p.m.: Cook Out Clash (practice and qualifying) Fox 28

3 p.m.: Cook Out Clash Fox 28

Basketball, college men

4 p.m.: UCF at Houston FS1

4 p.m.: Notre Dame at Louisville ESPN2

4 p.m.: St. Thomas-Minnesota at South Dakota State CBS Sports

4 p.m.: Wright State at Robert Morris ESPNU

6 p.m.: BYU at Oklahoma State FS1

6 p.m.: Arizona State at Utah CBS Sports

6 p.m.: Oklahoma at Kentucky ESPN2

7 p.m.: Gonzaga at Portland KHQ / ESPN+

8 p.m.: Washington State at Oregon State CBS Sports

8 p.m.: Utah State at New Mexico FS1

Basketball, college women

5 p.m.: UConn at DePaul truTV

Basketball, NBA

4 p.m.: Denver at New York ESPN

6:30 p.m.: Oklahoma City at San Antonio ESPN

Golf

7 a.m.: LIV: Riyadh FS1

Hockey, NHL

4 p.m.: Boston at Florida TNT

6:30 p.m.: St. Louis at Dallas TNT

7 p.m.: Seattle at Los Angeles ESPN+

Wednesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

7 p.m.: Gonzaga at Portland 590-AM / 96.1-FM

8 p.m.: Washington State at Oregon State 920-AM / 100.7-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change