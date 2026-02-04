The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, Caribbean Series

Noon: Cangrejeros at Federales de Chiriqui MLB Network

5 p.m.: Leones del Escogido at Tomateros MLB Network

Basketball, college men

3:30 p.m.: Penn State at Michigan FS1

4 p.m.: West Virginia at Cincinnati ESPN2

4 p.m.: Iona at Siena ESPNU

4 p.m.: William & Mary at UNC Wilmington CBS Sports

5:30 p.m.: Ohio State at Maryland FS1

6 p.m.: Memphis at UAB ESPN2

6 p.m.: Jacksonville State at Western Kentucky CBS Sports

6 p.m.: Idaho at Montana State ESPN+

6 p.m.: Eastern Washington at Montana ESPN+

Basketball, college women

4 p.m.: Duke at Louisville ESPN

6 p.m.: LSU at Texas ESPN

6 p.m.: Ohio State at Washington Peacock

6 p.m.: Washington State at San Diego ESPN+

6 p.m.: Montana State at Idaho ESPN+

6 p.m.: Montana at Eastern Washington ESPN+

6 p.m.: Oregon State at Gonzaga SWX

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Chicago at Toronto Prime Video

7 p.m.: Golden State at Phoenix Prime Video

Curling, Olympic mixed doubles

5:35 a.m.: United States vs. Switzerland USA

10:05 a.m.: Canada vs. Italy USA

Golf

7 a.m.: LIV Golf Riyadh FS1

12:30 p.m.: PGA: Phoenix Open Golf

Hockey, Olympic women

7:40 a.m.: United States vs. Czech Republic USA

12:10 p.m.: Finland vs. Canada USA

Snowboarding, Olympic men

10:30 a.m.: Big Air qualifying USA

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Eastern Washington at Montana 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college women

6 p.m.: Oregon State at Gonzaga 101.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM /1 05.3-FM