On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
10:30 a.m.: Truck Series: Fr8 208 FS1
2 p.m.: O’Reilly Series: Bennett Transportation & Logistics 250 KSKN
Baseball, college
3:05 p.m.: Washington State at Cal Poly ESPN+
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: Boston vs. Minnesota MLB Network
12:10 p.m.: Seattle vs. San Francisco Mariners.TV
Basketball, college men
9 a.m.: Florida at Ole Miss ESPN
9 a.m.: Creighton at St. John’s Fox 28
9 a.m.: Loyola Chicago at Saint Joseph’s ESPNU
9 a.m.: East Carolina at Charlotte ESPN2
9 a.m.: Florida State at Clemson KSKN
10 a.m.: Cincinnati at Kansas CBS
10 a.m.: North Carolina at Syracuse ABC
10:30 a.m.: Xavier at Butler TNT / truTV
10:30 a.m.: Navy at Army CBS Sports
11 a.m.: Miami at Virginia ESPN2
11 a.m.: Tennessee at Vanderbilt ESPN
11 a.m.: SIU Edwardsville at Tennessee State ESPNU
11:15 a.m.: Georgia Tech at Louisville KSKN
11:30 a.m.: Kansas State at Texas Tech Fox 28
Noon: Arizona at Houston ABC
Noon: Washington at Maryland Peacock
12:30 p.m.: Oklahoma State at Colorado TNT / truTV
1 p.m.: Missouri at Arkansas ESPN
1 p.m.: South Carolina State at Norfolk State ESPNU
1 p.m.: Arizona State at Baylor ESPN2
1 p.m.: Oregon at USC FS1
1 p.m.: Monmouth at Charleston CBS Sports
2 p.m.: Eastern Washington at Portland State ESPN+
2:30 p.m.: UConn at Villanova TNT / truTV
3 p.m.: Temple at Wichita State ESPN2
3 p.m.: San Diego State at Colorado State CBS Sports
3 p.m.: Georgetown at Seton Hall FS1
3:30 p.m.: Michigan at Duke ESPN
5 p.m.: Illinois at UCLA Fox 28
5 p.m.: Illinois State at Bradley ESPN2
5 p.m.: New Mexico at Fresno State CBS Sports
5 p.m.: Providence at DePaul FS1
5 p.m.: Texas A&M-Corpus Christi at McNeese ESPNU
5:30 p.m.: Kentucky at Auburn ESPN
6 p.m.: Pacific at Gonzaga KHQ / SWX
7 p.m.: Utah State at Nevada FS1
7 p.m.: Santa Clara at San Francisco CBS Sports
7 p.m.: UC Santa Barbara at Hawaii ESPNU
7 p.m.: Idaho at Sacramento State ESPN+
7 p.m.: Saint Mary’s at Washington State ESPN2
7:30 p.m.: Iowa State at BYU ESPN
Basketball, college women
8 a.m.: Navy at Army CBS Sports
1 p.m.: Washington State at Oregon State ESPN+
2 p.m.: Sacramento State at Idaho ESPN+
2 p.m.: Portland State at Eastern Washington ESPN+
2 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+
Basketball, NBA
2 p.m.: Orlando at Phoenix NBA TV
5:30 p.m.: Houston at New York ABC
Basketball, Unrivaled
5 p.m.: Vinyl vs. Breeze truTV
6:15 p.m.: Lunar Owls vs. Mist truTV
Football, college
1 p.m.: HBCU Legacy Bowl NFL Network
Golf
10 a.m.: PGA: The Genesis Invitational Golf
Noon: The Genesis Invitational continued CBS
7:30 p.m.: LPGA Thailand Golf
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Tri-City Victory+
Soccer, MLS
1:45 p.m.: Atlanta United at FC Cincinnati Fox 28
Winter Olympics
5:15 a.m.: Biathlon: Women’s 12.5km USA
7:40 a.m.: Speed skating: Mass start NBC
10 a.m.: Bobsleigh: Two-woman NBC
10:05 a.m.: Curling: Men’s final CNBC
10:30 a.m.: Skiing freestyle: Women’s halfpipe USA
11:40 a.m.: Hockey: Men’s bronze medal game USA
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Eastern Washington at Portland State 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Pacific at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM
7 p.m.: Saint Mary’s at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Basketball, college women
2 p.m.: Gonzaga at Pacific 101.5-FM
All events subject to change