On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

10:30 a.m.: Truck Series: Fr8 208 FS1

2 p.m.: O’Reilly Series: Bennett Transportation & Logistics 250 KSKN

Baseball, college

3:05 p.m.: Washington State at Cal Poly ESPN+

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Boston vs. Minnesota MLB Network

12:10 p.m.: Seattle vs. San Francisco Mariners.TV

Basketball, college men

9 a.m.: Florida at Ole Miss ESPN

9 a.m.: Creighton at St. John’s Fox 28

9 a.m.: Loyola Chicago at Saint Joseph’s ESPNU

9 a.m.: East Carolina at Charlotte ESPN2

9 a.m.: Florida State at Clemson KSKN

10 a.m.: Cincinnati at Kansas CBS

10 a.m.: North Carolina at Syracuse ABC

10:30 a.m.: Xavier at Butler TNT / truTV

10:30 a.m.: Navy at Army CBS Sports

11 a.m.: Miami at Virginia ESPN2

11 a.m.: Tennessee at Vanderbilt ESPN

11 a.m.: SIU Edwardsville at Tennessee State ESPNU

11:15 a.m.: Georgia Tech at Louisville KSKN

11:30 a.m.: Kansas State at Texas Tech Fox 28

Noon: Arizona at Houston ABC

Noon: Washington at Maryland Peacock

12:30 p.m.: Oklahoma State at Colorado TNT / truTV

1 p.m.: Missouri at Arkansas ESPN

1 p.m.: South Carolina State at Norfolk State ESPNU

1 p.m.: Arizona State at Baylor ESPN2

1 p.m.: Oregon at USC FS1

1 p.m.: Monmouth at Charleston CBS Sports

2 p.m.: Eastern Washington at Portland State ESPN+

2:30 p.m.: UConn at Villanova TNT / truTV

3 p.m.: Temple at Wichita State ESPN2

3 p.m.: San Diego State at Colorado State CBS Sports

3 p.m.: Georgetown at Seton Hall FS1

3:30 p.m.: Michigan at Duke ESPN

5 p.m.: Illinois at UCLA Fox 28

5 p.m.: Illinois State at Bradley ESPN2

5 p.m.: New Mexico at Fresno State CBS Sports

5 p.m.: Providence at DePaul FS1

5 p.m.: Texas A&M-Corpus Christi at McNeese ESPNU

5:30 p.m.: Kentucky at Auburn ESPN

6 p.m.: Pacific at Gonzaga KHQ / SWX

7 p.m.: Utah State at Nevada FS1

7 p.m.: Santa Clara at San Francisco CBS Sports

7 p.m.: UC Santa Barbara at Hawaii ESPNU

7 p.m.: Idaho at Sacramento State ESPN+

7 p.m.: Saint Mary’s at Washington State ESPN2

7:30 p.m.: Iowa State at BYU ESPN

Basketball, college women

8 a.m.: Navy at Army CBS Sports

1 p.m.: Washington State at Oregon State ESPN+

2 p.m.: Sacramento State at Idaho ESPN+

2 p.m.: Portland State at Eastern Washington ESPN+

2 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+

Basketball, NBA

2 p.m.: Orlando at Phoenix NBA TV

5:30 p.m.: Houston at New York ABC

Basketball, Unrivaled

5 p.m.: Vinyl vs. Breeze truTV

6:15 p.m.: Lunar Owls vs. Mist truTV

Football, college

1 p.m.: HBCU Legacy Bowl NFL Network

Golf

10 a.m.: PGA: The Genesis Invitational Golf

Noon: The Genesis Invitational continued CBS

7:30 p.m.: LPGA Thailand Golf

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Tri-City Victory+

Soccer, MLS

1:45 p.m.: Atlanta United at FC Cincinnati Fox 28

Winter Olympics

5:15 a.m.: Biathlon: Women’s 12.5km USA

7:40 a.m.: Speed skating: Mass start NBC

10 a.m.: Bobsleigh: Two-woman NBC

10:05 a.m.: Curling: Men’s final CNBC

10:30 a.m.: Skiing freestyle: Women’s halfpipe USA

11:40 a.m.: Hockey: Men’s bronze medal game USA

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Eastern Washington at Portland State 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Pacific at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

7 p.m.: Saint Mary’s at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Basketball, college women

2 p.m.: Gonzaga at Pacific 101.5-FM

All events subject to change