On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10 a.m.: Detroit vs. Philadelphia MLB
Noon: L.A. Angels vs. San Diego MLB
5 p.m.: Pittsburgh vs. Atlanta MLB
7 p.m.: Boston at Minnesota MLB
Basketball, college men
4 p.m.: Florida at Texas ESPN2
4 p.m.: Illinois State at Northern Iowa ESPNU
4 p.m.: Butler at Villanova FS1
4 p.m.: Omaha at South Dakota CBS Sports
4:30 p.m.: Xavier at Providence truTV
6 p.m.: Mississippi State at Alabama ESPNU
6 p.m.: Texas A&M at Arkansas ESPN2
6 p.m.: Kansas State at Colorado FS1
6 p.m.: UNLV at Grand Canyon CBS Sports
6 p.m.: Portland at Gonzaga KHQ
8 p.m.: Washington State at Loyola Marymount ESPNU
8 p.m.: Utah State at San Diego State FS1
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Oklahoma City at Detroit ESPN
7 p.m.: Boston at Denver ESPN
Golf
6:30 p.m.: LPGA: HSBC Women’s World Championships Golf
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Toronto at Tampa Bay TNT
5 p.m.: Seattle at Dallas KSKN
7 p.m.: Vegas at Los Angeles TNT
Soccer, men, UEFA Champions League
Noon: Galatasaray at Juventus CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
7:05 p.m.: Seattle vs. Kansas City (delayed) 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college men
6 p.m.: Portland at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM
8 p.m.: Washington State at LMU 920-AM / 100.7-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change