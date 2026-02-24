The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

10 a.m.: Detroit vs. Philadelphia MLB

Noon: L.A. Angels vs. San Diego MLB

5 p.m.: Pittsburgh vs. Atlanta MLB

7 p.m.: Boston at Minnesota MLB

Basketball, college men

4 p.m.: Florida at Texas ESPN2

4 p.m.: Illinois State at Northern Iowa ESPNU

4 p.m.: Butler at Villanova FS1

4 p.m.: Omaha at South Dakota CBS Sports

4:30 p.m.: Xavier at Providence truTV

6 p.m.: Mississippi State at Alabama ESPNU

6 p.m.: Texas A&M at Arkansas ESPN2

6 p.m.: Kansas State at Colorado FS1

6 p.m.: UNLV at Grand Canyon CBS Sports

6 p.m.: Portland at Gonzaga KHQ

8 p.m.: Washington State at Loyola Marymount ESPNU

8 p.m.: Utah State at San Diego State FS1

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Oklahoma City at Detroit ESPN

7 p.m.: Boston at Denver ESPN

Golf

6:30 p.m.: LPGA: HSBC Women’s World Championships Golf

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Toronto at Tampa Bay TNT

5 p.m.: Seattle at Dallas KSKN

7 p.m.: Vegas at Los Angeles TNT

Soccer, men, UEFA Champions League

Noon: Galatasaray at Juventus CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

7:05 p.m.: Seattle vs. Kansas City (delayed) 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men

6 p.m.: Portland at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

8 p.m.: Washington State at LMU 920-AM / 100.7-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change