On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

3:30 p.m.: Nebraska at Ohio State FS1

4 p.m.: William & Mary at Charleston CBS Sports

5:30 p.m.: Southern California at Michigan State FS1

Basketball, NBA

4 p.m.: New York at Detroit Peacock

7 p.m.: Golden State at L.A. Clippers Peacock

Basketball, Unrivaled

10 a.m.: Mist vs. Hive TruTV

11:15 a.m.: Vinyl vs. Laces TruTV

5 p.m.: Rose vs. Lunar Owls TNT

6:15 p.m.: Breeze vs. Phantom TNT

Football, college, FCS championship

4:30 p.m.: Montana State vs. Illinois State ESPN

Hockey, World Junior Championship

1:30 p.m.: Bronze: Canada vs. Finland NHL

5:30 p.m.: Gold: Czechia vs. Sweden NHL

Monday’s Radio Highlights

Football, college, FCS championship

4:30 p.m.: Montana State vs. Illinois State 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Cougar Basketball Hour 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change