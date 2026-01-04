On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, college men
3:30 p.m.: Nebraska at Ohio State FS1
4 p.m.: William & Mary at Charleston CBS Sports
5:30 p.m.: Southern California at Michigan State FS1
Basketball, NBA
4 p.m.: New York at Detroit Peacock
7 p.m.: Golden State at L.A. Clippers Peacock
Basketball, Unrivaled
10 a.m.: Mist vs. Hive TruTV
11:15 a.m.: Vinyl vs. Laces TruTV
5 p.m.: Rose vs. Lunar Owls TNT
6:15 p.m.: Breeze vs. Phantom TNT
Football, college, FCS championship
4:30 p.m.: Montana State vs. Illinois State ESPN
Hockey, World Junior Championship
1:30 p.m.: Bronze: Canada vs. Finland NHL
5:30 p.m.: Gold: Czechia vs. Sweden NHL
Monday’s Radio Highlights
Football, college, FCS championship
4:30 p.m.: Montana State vs. Illinois State 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Basketball Hour 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change