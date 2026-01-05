On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Michigan at Penn State FS1
4 p.m.: Duke at Louisville ESPN
4 p.m.: Cincinnati at West Virginia ESPN2
4 p.m.: South Carolina at Louisiana State ESPNU
5 p.m.: George Washington at Dayton CBS Sports
5 p.m.: Georgetown at DePaul truTV
6 p.m.: Texas Tech at Houston FS1
6 p.m.: Texas at Tennessee ESPN2
6 p.m.: Texas Christian at Kansas ESPN
7 p.m.: UNLV at Wyoming CBS Sports
8 p.m.: San Diego State at Nevada FS1
Basketball, NBA
5 p.m.: Miami at Minnesota NBC
8 p.m.: Dallas at Sacramento NBC
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Florida at Toronto TNT
Soccer, men’s club
Noon: SPFL: Rangers at Aberdeen CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Basketball, High school girls
7 p.m.: Mead at Ridgeline 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change