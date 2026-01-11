On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Navy at American CBS Sports
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Boston at Indiana Peacock
Basketball, Unrivaled
4 p.m.: Phantom vs. Mist TNT
5:45 p.m.: Lunar Owls vs. Laces TNT
Football, NFL Wild Card
5:15 p.m.: Houston at Pittsburgh ABC / ESPN
Hockey, NHL
4 p.m.: Seattle at N.Y. Rangers NHL
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL Wild Card
5:15 p.m.: Houston at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Basketball Hour 920-AM / 100.7-FM
All events subject to change