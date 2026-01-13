The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Mississippi at Georgia ESPNU

6 p.m.: Vanderbilt at Texas ESPN2

7 p.m.: Nevada at Utah State CBS Sports

7:30 p.m.: Arizona State at Arizona FS1

7:30 p.m.: Michigan at Washington Big Ten

8 p.m: TCU at BYU ESPN2

Basketball, NBA

4 p.m.: Cleveland at Philadelphia ESPN

6:30 p.m.: Denver at Dallas ESPN

Hockey, NHL

4 p.m.: Seattle at New Jersey KSKN

4:30 p.m.: Philadelphia at Buffalo TNT

7 p.m.: Vegas at Los Angeles TNT

Wednesday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change