On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Mississippi at Georgia ESPNU
6 p.m.: Vanderbilt at Texas ESPN2
7 p.m.: Nevada at Utah State CBS Sports
7:30 p.m.: Arizona State at Arizona FS1
7:30 p.m.: Michigan at Washington Big Ten
8 p.m: TCU at BYU ESPN2
Basketball, NBA
4 p.m.: Cleveland at Philadelphia ESPN
6:30 p.m.: Denver at Dallas ESPN
Hockey, NHL
4 p.m.: Seattle at New Jersey KSKN
4:30 p.m.: Philadelphia at Buffalo TNT
7 p.m.: Vegas at Los Angeles TNT
Wednesday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change